Отправлено: - 10:18

Уже не ваш земляк:

Не стоит ругаться с другими участниками Форума, чтобы защитить одного индивида. Но дело твоё!

И не спится же людям.Цитата:Так я и не ругаюсь. А насчёт защищать, просто надоело уже одно и тоже каждый вечер - ночь - день на форуме, срачь.