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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14580
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 03:31
#2806
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
какой прессинг?! За "языковые патрули"?!

Я имею ввиду прессинг России. Некоторых почитать - Мордор, не меньше.
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Кстати,насчёт "социалки". В начале ноября приезжала сестра, очень нахваливала российскую социалку.

И я про российскую социалку. Она лучше.
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Насчёт бюрократизма спорить не буду, это есть.

Бюрократия - это тоже про Россию. В Казахстане такого уже давно нет. И если чиновник потребует лишний документ - может по шапке получить. В России требуют всё что можно требовать, при этом совершенно случайным образом. В чате переселенцев мы делимся историями - в одном ОВМ одни правила, в другом - другие. И это для меня самый главный минус России перед Казахстаном.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
805
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 03:32
#2807
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Цитата:
elektron:

меня от вашего "за базар" уже колбасит.
---
Вот смотри - я назову тебя "геем" , к примеру.Я против тебя ничего не имею лично.Это так, на всякий случай.А когда ты потребуешь, кстати,полне справедливо, доказательство моим словам, ибо ты же не лох, чтобы позволять называть себя по всякому, то я начну юлить.Переводить разговор на другие темы, соскакивать с темы,говорить вообще о другом. Твоя реакция? Каковы будут твои действия?
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
805
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 03:37
#2808
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Цитата:
Victor Yang:

Так и я про что?! Я россиянин с 2005-го года.Вот не поверишь, с этим бюрократизмом я встречался неоднократно.Если хочешь пообщаться на эту тему, пиши в личку.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
805
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 03:39
#2809
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Цитата:
Victor Yang:

Я имею ввиду прессинг России. Некоторых почитать - Мордор, не меньше.
---
Но согласись, есть косяки.И Пу - главный из них.
ПыСы. Ты же ведь не член секты Поклонников Путина?!
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14580
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 03:40
#2810
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
2005-го года.Вот не поверишь, с этим бюрократизмом я встречался неоднократно.

В 2005-м и в Казахстане его хватало.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
805
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 03:43
#2811
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Цитата:
Victor Yang:

Ты переселенец? А что тебе это дало?Какие плюсы?
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
805
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 03:48
#2812
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Цитата:
elektron:

То что она не всегда и не везде своё мнение выдаёт.
---
Не стоит ругаться с другими участниками Форума, чтобы защитить одного индивида. Но дело твоё!
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
805
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 03:51
#2813
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Цитата:
elektron:

Ибо брось в меня камень, кто сам без греха.
---
Попозже тебе Внучок Белаз с щебёнкой подгонит...
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
805
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 04:01
#2814
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Цитата:
Victor Yang:
я

Бюрократия - это тоже про Россию. В Казахстане такого уже давно нет.
---
Кстати, когда я, переехав в Россию,начинал нахваливать Казахстан, что по тем временам было вполне справедливо, то мне россияне обычно отвечали так:"Если всё так хорошо в Казахстане, то что ты делаешь в России?!"
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14220
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 07:49
#2815
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Цитата:
Victor Yang:
Здесь не будет нужды учить другой язык, совершенно бесполезный в других странах

Это очень важно. А если помножить на всех членов семьи - то вообще капец. Я например, свободно общаюсь на работе со своими, и с коллегами из других фирм, потому что все по работе. А если тема уходит далеко в сторону - то я уже выхожу из зоны комфорта, приходится слова подбирать. В моем случае овчинка выделки стоит.
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a
* alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14376
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 08:22
#2816
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что то рано тема тема ВОВ
стала обсуждаться, обычно раньше это было ближе к Дню победы.
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a
* alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14376
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 08:25
#2817
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похоже выражение-там хорошо где нас нет,
актуально во все времена.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14580
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 09:00
#2818
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Ты переселенец? А что тебе это дало?Какие плюсы?

Упрощенное получение гражданства - фактически за 5 месяцев можно было всё сделать. Заявление на программу - 1 месяц рассмотрения, РВП - 2 месяца, гражданство - 2 месяца. Подъёмные - 20000 на заявителя и по 10000 на каждого члена семьи, компенсация пошлин на всех этапах, компенсация мед осмотра на РВП, компенсация аренды жилья в первые 6 месяцев 300 рублей в день. А взамен - обязательство прожить в регионе не менее 3 лет. Правда, я не всё успел взять - очень не люблю бегать с бумажками - мне проще заработать.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14580
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 09:01
#2819
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Ты же ведь не член секты Поклонников Путина?!

Я его уважаю.
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a
* alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14376
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 09:35
#2820
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ЗЕ обьявил что 1-2 декабря
на Украине будет государственный переворот. странно, что о перевороте
заявляет заранее, говорит Ахметов
миллиард долларов вложил в это.
похоже военное положение обьявит.
пример с Порошенко похоже берет.
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