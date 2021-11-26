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≡ Будет по-зимнему тепло - О погоде ближайших дней в Костанае и Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42936
Будет по-зимнему тепло - О погоде ближайших дней в Костанае и Костанайской области
Отправлено: 26.11.21 - 16:22
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В субботу, 27 ноября, ночью на северо-востоке региона небольшой снег и низовая метель. Ветер юго-западный 9-14 м/с, на северо-востоке 15-20 м/с. Температура ночью 5-10 градусов мороза, на востоке и юго-востоке 13 градусов, днем - минус 2-7 градусов.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23416
Re: Будет по-зимнему тепло - О погоде ближайших дней в Костанае...
Отправлено: 26.11.21 - 16:22
#1
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Да, уголь, деревням не - нужен.
И так тепло... :lol: :oops: :-P
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
746
Re: Будет по-зимнему тепло - О погоде ближайших дней в Костанае...
Отправлено: 26.11.21 - 20:08
#2
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Цитата:
Будет по-зимнему тепло


Когда же наконец будет по-летнему холодно? :lol:
Профайл
a
* alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14376
Re: Будет по-зимнему тепло - О погоде ближайших дней в Костанае...
Отправлено: 27.11.21 - 09:30
#3
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Цитата:
drakon:
так тепло...


с утра пять минус, днем 3-4 будет,
так что прогноз оправдывается.
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