Отправлено: - 03:31

Уже не ваш земляк:

какой прессинг?! За "языковые патрули"?!

Уже не ваш земляк:

Кстати,насчёт "социалки". В начале ноября приезжала сестра, очень нахваливала российскую социалку.

Уже не ваш земляк:

Насчёт бюрократизма спорить не буду, это есть.

Цитата:Я имею ввиду прессинг России. Некоторых почитать - Мордор, не меньше.Цитата:И я про российскую социалку. Она лучше.Цитата:Бюрократия - это тоже про Россию. В Казахстане такого уже давно нет. И если чиновник потребует лишний документ - может по шапке получить. В России требуют всё что можно требовать, при этом совершенно случайным образом. В чате переселенцев мы делимся историями - в одном ОВМ одни правила, в другом - другие. И это для меня самый главный минус России перед Казахстаном.