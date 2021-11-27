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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 03:31
Цитата:
Я имею ввиду прессинг России. Некоторых почитать - Мордор, не меньше.
Цитата:
И я про российскую социалку. Она лучше.
Цитата:
Бюрократия - это тоже про Россию. В Казахстане такого уже давно нет. И если чиновник потребует лишний документ - может по шапке получить. В России требуют всё что можно требовать, при этом совершенно случайным образом. В чате переселенцев мы делимся историями - в одном ОВМ одни правила, в другом - другие. И это для меня самый главный минус России перед Казахстаном.
Уже не ваш земляк:
какой прессинг?! За "языковые патрули"?!
какой прессинг?! За "языковые патрули"?!
Я имею ввиду прессинг России. Некоторых почитать - Мордор, не меньше.
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Кстати,насчёт "социалки". В начале ноября приезжала сестра, очень нахваливала российскую социалку.
Кстати,насчёт "социалки". В начале ноября приезжала сестра, очень нахваливала российскую социалку.
И я про российскую социалку. Она лучше.
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Насчёт бюрократизма спорить не буду, это есть.
Насчёт бюрократизма спорить не буду, это есть.
Бюрократия - это тоже про Россию. В Казахстане такого уже давно нет. И если чиновник потребует лишний документ - может по шапке получить. В России требуют всё что можно требовать, при этом совершенно случайным образом. В чате переселенцев мы делимся историями - в одном ОВМ одни правила, в другом - другие. И это для меня самый главный минус России перед Казахстаном.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 03:32
Цитата:
меня от вашего "за базар" уже колбасит.
---
Вот смотри - я назову тебя "геем" , к примеру.Я против тебя ничего не имею лично.Это так, на всякий случай.А когда ты потребуешь, кстати,полне справедливо, доказательство моим словам, ибо ты же не лох, чтобы позволять называть себя по всякому, то я начну юлить.Переводить разговор на другие темы, соскакивать с темы,говорить вообще о другом. Твоя реакция? Каковы будут твои действия?
elektron:
меня от вашего "за базар" уже колбасит.
---
Вот смотри - я назову тебя "геем" , к примеру.Я против тебя ничего не имею лично.Это так, на всякий случай.А когда ты потребуешь, кстати,полне справедливо, доказательство моим словам, ибо ты же не лох, чтобы позволять называть себя по всякому, то я начну юлить.Переводить разговор на другие темы, соскакивать с темы,говорить вообще о другом. Твоя реакция? Каковы будут твои действия?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 03:37
Цитата:
Так и я про что?! Я россиянин с 2005-го года.Вот не поверишь, с этим бюрократизмом я встречался неоднократно.Если хочешь пообщаться на эту тему, пиши в личку.
Victor Yang:
Так и я про что?! Я россиянин с 2005-го года.Вот не поверишь, с этим бюрократизмом я встречался неоднократно.Если хочешь пообщаться на эту тему, пиши в личку.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 03:39
Цитата:
Я имею ввиду прессинг России. Некоторых почитать - Мордор, не меньше.
---
Но согласись, есть косяки.И Пу - главный из них.
ПыСы. Ты же ведь не член секты Поклонников Путина?!
Victor Yang:
Я имею ввиду прессинг России. Некоторых почитать - Мордор, не меньше.
---
Но согласись, есть косяки.И Пу - главный из них.
ПыСы. Ты же ведь не член секты Поклонников Путина?!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 03:40
Цитата:
В 2005-м и в Казахстане его хватало.
Уже не ваш земляк:
2005-го года.Вот не поверишь, с этим бюрократизмом я встречался неоднократно.
2005-го года.Вот не поверишь, с этим бюрократизмом я встречался неоднократно.
В 2005-м и в Казахстане его хватало.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 03:43
Цитата:
Ты переселенец? А что тебе это дало?Какие плюсы?
Victor Yang:
Ты переселенец? А что тебе это дало?Какие плюсы?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 03:48
Цитата:
То что она не всегда и не везде своё мнение выдаёт.
---
Не стоит ругаться с другими участниками Форума, чтобы защитить одного индивида. Но дело твоё!
elektron:
То что она не всегда и не везде своё мнение выдаёт.
---
Не стоит ругаться с другими участниками Форума, чтобы защитить одного индивида. Но дело твоё!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 03:51
Цитата:
Ибо брось в меня камень, кто сам без греха.
---
Попозже тебе Внучок Белаз с щебёнкой подгонит...
elektron:
Ибо брось в меня камень, кто сам без греха.
---
Попозже тебе Внучок Белаз с щебёнкой подгонит...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 04:01
Цитата:
Бюрократия - это тоже про Россию. В Казахстане такого уже давно нет.
---
Кстати, когда я, переехав в Россию,начинал нахваливать Казахстан, что по тем временам было вполне справедливо, то мне россияне обычно отвечали так:"Если всё так хорошо в Казахстане, то что ты делаешь в России?!"
Victor Yang:
я
я
Бюрократия - это тоже про Россию. В Казахстане такого уже давно нет.
---
Кстати, когда я, переехав в Россию,начинал нахваливать Казахстан, что по тем временам было вполне справедливо, то мне россияне обычно отвечали так:"Если всё так хорошо в Казахстане, то что ты делаешь в России?!"
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 14220
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 07:49
Цитата:
Это очень важно. А если помножить на всех членов семьи - то вообще капец. Я например, свободно общаюсь на работе со своими, и с коллегами из других фирм, потому что все по работе. А если тема уходит далеко в сторону - то я уже выхожу из зоны комфорта, приходится слова подбирать. В моем случае овчинка выделки стоит.
Victor Yang:
Здесь не будет нужды учить другой язык, совершенно бесполезный в других странах
Здесь не будет нужды учить другой язык, совершенно бесполезный в других странах
Это очень важно. А если помножить на всех членов семьи - то вообще капец. Я например, свободно общаюсь на работе со своими, и с коллегами из других фирм, потому что все по работе. А если тема уходит далеко в сторону - то я уже выхожу из зоны комфорта, приходится слова подбирать. В моем случае овчинка выделки стоит.
a
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14372
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 08:22
Комментарий проходит проверку.
a
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14372
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 08:25
Комментарий проходит проверку.
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