Отправлено: - 02:53

Уже не ваш земляк:

Но я же не кричу на каждом углу что мой дед

[Исправлено: elektron, 26.11.2021 - 21:56]

Цитата:Ну так и речь то вроде не об этом. Ну был и был, не был и не был.Светлая память всем. Но по Марику, сказанул чего, с кем не бывает? Что теперь ему это клеймом прилепить? Хотя как и писал, по сути, все герои... Я не знаю, сами себе отвечайте, как считаете нужным правильным.