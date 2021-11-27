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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 187 из 187«1...185186187
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14575
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 02:52
#2791
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Цитата:
Don Julio:
пытаюсь прежде всего себе доказать, что я неправильно поступил уехав

Есть микроскопические сомнения, но в целом почти одинаково - свои плюсы, свои минусы. А сомнения больше насчет будущего и "эффекта бабочки" от переезда - вдруг вот в этом городе что-то случится с нами? А вот не переехав, этого возможно и не случилось бы? Тревожность - это есть у меня такое. Она была бы и в Казахстане - а вот переехав, этого бы со мной не случилось...
Не жалею - однозначно. Но и не в восторге. Работать нужно как и везде. Но социальная поддержка лучше. Здесь не будет нужды учить другой язык, совершенно бесполезный в других странах. Немного тяжеловато от прессинга на твою страну в сети. Здесь бюрократия и бумажная волокита.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5822
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 02:53
#2792
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Прикрываешься фронтовиками..
Ну это вообще, ..
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8213
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 02:53
#2793
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Но я же не кричу на каждом углу что мой дед

Ну так и речь то вроде не об этом. Ну был и был, не был и не был.
Светлая память всем. Но по Марику, сказанул чего, с кем не бывает? Что теперь ему это клеймом прилепить? Хотя как и писал, по сути, все герои... Я не знаю, сами себе отвечайте, как считаете нужным правильным.

[Исправлено: elektron, 26.11.2021 - 21:56]
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14575
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 02:54
#2794
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Поздравляю!!! Кого родили? Здоровья маме и ребёнку!

Спасибо большое! Дочка.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5822
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 02:54
#2795
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Как звали их, иия и фамилия, полагаю тебе неизвестно..
У меня Умурзаков Умутпай, у тебя?
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
796
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 02:55
#2796
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Цитата:
elektron:

Нельзя же чела теперь за это так постоянно "об стенку"
--
Не только можно, но и нужно. Чтобы базар контролировал.
ПыСы. С пьяного - спрос вдвойне.У нормальных людей так. Ибо не...й.
ПыПыСы. Вот чем мне нравятся 90-ые, так это тем, что там человек отвечал за свою речь.Тогда всё жёстко было - не смог ответить за свои слова - тыковку встряхнули. Может быть, поэтому тогда, как говорится, "базар фильтровали".И не несли пурги.Тем более не подставляли дедов.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5822
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 03:00
#2797
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Нельзя же чела теперь за это так пос

Ну вот видишь, ты не знаешь своих Героев..
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8213
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 03:00
#2798
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Не только можно, но и нужно. Чтобы базар контролировал.

меня от вашего "за базар" уже колбасит. :lol: Вам со стариком СИЗО не всё ли равно? 8-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5822
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 03:02
#2799
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Когда лично кого то касается, никто ничего не знает, как дон Хулио например..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5822
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 03:04
#2800
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Хех..
Я выкладывал прочтое ыото, почему эти неуравновешенные начали говорить за что то личное?
Я им телефон, они отказываются мне звонить по вацапу..
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
796
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 03:05
#2801
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Цитата:
111:
не в

Вот врешь то..Да не прикрывайся уже..
---
Сука! А вот за это я тебе отвечаю, что заеду в табло! Я не ты, не прикрываюсь дедом, не выдумываю каких-то там подвигов. Но и не позволю унижать того, кто действительно воевал. Ты, тварь, сначала проспись, прежде чем писать такое.
ПыСы. Никогда ничего не имел против твоего деда. Ему просто с внучком не повезло.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5822
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 03:07
#2802
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
прикрываюсь дедом, не выдумываю

У тебя же он был как вроде предатель, сам ранне сказал..
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