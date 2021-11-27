Отправлено: - 01:32

Уже не ваш земляк:

Или чтобы для своей помойки отвёл отдельную ветку.

[Исправлено: Victor Yang, 27.11.2021 - 01:34]

[Исправлено: Victor Yang, 27.11.2021 - 01:36]

Цитата:Если вкратце - ветка была создана для него. Так что мимо.Ё-моё! В этом году было 10 лет флуду!А началось всё с того что некий пользователь под ником 43 пожертвовал детям (я точно не помню - в детдом или другим) деньги с условием что 111-го не будет на форуме определенное время (то ли 3 месяца, то ли 6). Марик своё слово сдержал, но потом выставлял это как свою заслугу.