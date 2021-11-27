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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
781
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 01:28
#2731
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Цитата:
111:

Если ты к форуму относишься как к помойке, то и сам выглядишь вроде как так..
---
И это пишет человек, которого неоднократно просили многие участники форума не скидывать здесь фото своей жратвы! Или чтобы для своей помойки отвёл отдельную ветку. Но нет, мы назло всем будем тут свой мусор скидывать. Который интересен паре человек...
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14566
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 01:29
#2732
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Цитата:
Don Julio:
Мыльный пузырь надуваясь тоже думает об этом, пока не лопнет

Не совсем понял аллегории.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5798
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 01:30
#2733
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Цитата:
Don Julio:
Мыльный

Вот видишь, ты играешь роль Затычки..
Типа у меня нет своего языка.
Эх ты..
Профайл
Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14566
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 01:32
#2734
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Или чтобы для своей помойки отвёл отдельную ветку.

С чего начинался "флуд и оффтопик"
Если вкратце - ветка была создана для него. Так что мимо.

Ё-моё! В этом году было 10 лет флуду!

А началось всё с того что некий пользователь под ником 43 пожертвовал детям (я точно не помню - в детдом или другим) деньги с условием что 111-го не будет на форуме определенное время (то ли 3 месяца, то ли 6). Марик своё слово сдержал, но потом выставлял это как свою заслугу.

[Исправлено: Victor Yang, 27.11.2021 - 01:34]

[Исправлено: Victor Yang, 27.11.2021 - 01:36]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5798
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 01:35
#2735
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
пишет человек, которого неоднократно просили многие участники форума не

Кстати, кто?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8204
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 01:36
#2736
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Что опять за срачь развели? Все же люди взрослые, вроде? Чем и кому не нравится, то что Марик выставляет и пишет? Или нашли отдушину в нём для излияния своего превосходства? Стыдно товарищи, стыдно.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5798
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 01:36
#2737
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Цитата:
Victor Yang:
ратце - ветка была создана для него. Так что мимо. Ё-моё! В этом году было 10 лет флуду! [Исправлено: Victor Yang, 27.11.2021 - 01:34]

Енг, спасибо тебе, за наблюдения, я бы не смог..
Да и вообще спасибо, много я крови у тебя попил..
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
781
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 01:38
#2738
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Цитата:
111:
ш

Ты же ничего, вообще ничего кроме как личного, предложить не можешь..
---
Ты знаешь, Внучок, а он тебя таким образом учит контролировать свою речь.И ты это понимаешь какой-то частью своего сознания, и тебя это бесит.Это такой настолько троллинг, что ты даже не понимаешь, но реагируешь.
ПыСы. А что ты ничего ШИЗОиду не рассказал эту чудную историю про деда?!Мы бы ещё раз посмеялись...
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