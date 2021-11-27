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Don Julio:

В том что пуп земли стесняется назвать свою гордость и продолжение себя своего сына, сыном, называя -пацаном. Или в том что свою супругу мать его детей называть -моя!?

Цитата:А не личное ли это дело? Может он в эти слова вкладывает больше чем в общепринятые?