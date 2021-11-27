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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 01:16
Цитата:
А не личное ли это дело? Может он в эти слова вкладывает больше чем в общепринятые?
Don Julio:
В том что пуп земли стесняется назвать свою гордость и продолжение себя своего сына, сыном, называя -пацаном. Или в том что свою супругу мать его детей называть -моя!?
В том что пуп земли стесняется назвать свою гордость и продолжение себя своего сына, сыном, называя -пацаном. Или в том что свою супругу мать его детей называть -моя!?
А не личное ли это дело? Может он в эти слова вкладывает больше чем в общепринятые?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 01:17
Цитата:
Хм..
Зачем и для кого?
Давай лично сам на сам?
Don Julio:
Неееет, отвечай здесь и сейчас!
Неееет, отвечай здесь и сейчас!
Хм..
Зачем и для кого?
Давай лично сам на сам?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 01:17
Цитата:
Не могу судить - не читал всё.
111:
Наверно я виноват, как обычно...
Наверно я виноват, как обычно...
Не могу судить - не читал всё.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 01:18
Цитата:
Не рационально, я ведь просил совета, а не язвительности..
Уже не ваш земляк:
Не рационально, я ведь просил совета, а не язвительности..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 01:19
Цитата:
Из за каждой копейки давятся, тут весь двор в джипах и у стариков камрюхи новые..
---
жаба - она такая! Сидит и душит скользкими холодными лапками.
Цитата:
Это не кУстанайцы, а какие то Пелюшкины..
---
А вот здесь поподробнее - кто такие Пелюшкины?!
ПыСы. То самое чувство, когда хотел блеснуть эрудицией, но что-то пошло не так...
111:
Из за каждой копейки давятся, тут весь двор в джипах и у стариков камрюхи новые..
---
жаба - она такая! Сидит и душит скользкими холодными лапками.
Цитата:
111:
Это не кУстанайцы, а какие то Пелюшкины..
---
А вот здесь поподробнее - кто такие Пелюшкины?!
ПыСы. То самое чувство, когда хотел блеснуть эрудицией, но что-то пошло не так...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 01:20
Цитата:
Что меня в тебе поражает, так это честность..
Мог бы и соврать когда то бы..
Но нет, тебя в этом уличить никто не может...
Victor Yang:
Не могу судить - не читал всё
Не могу судить - не читал всё
Что меня в тебе поражает, так это честность..
Мог бы и соврать когда то бы..
Но нет, тебя в этом уличить никто не может...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 01:21
Цитата:
Уде пиву конец, давай в другой раз
Уже не ваш земляк:
А вот здесь поподробнее - кто
А вот здесь поподробнее - кто
Уде пиву конец, давай в другой раз
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 01:22
Цитата:
И никакая тварь не смогла перечить ему,
--
Даже ты?!
111:
И никакая тварь не смогла перечить ему,
--
Даже ты?!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Костанай
- Регистрация:
- 27.02.17
- Сообщений:
- 1303
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 01:22
Цитата:
Всё, как обычно... Перепивший таксист "звезду" споймал... Личные встречи для "разборок" начал назначать, как и 2 года назад...
Victor Yang:
Чего как дети малые? С чего зацепились?
Чего как дети малые? С чего зацепились?
Всё, как обычно... Перепивший таксист "звезду" споймал... Личные встречи для "разборок" начал назначать, как и 2 года назад...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 279
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 01:23
Цитата:
Ты просишь встречи потому что боишься ответить перед всеми, я правильно понимаю?
Иначе что?
Ответа перед всеми, кто тебе пацан2, твоя?
Ну, для этого нужна встреча, чтоб ты ответил?
111:
Хм.. Зачем и для кого? Давай лично сам на сам?
Хм.. Зачем и для кого? Давай лично сам на сам?
Ты просишь встречи потому что боишься ответить перед всеми, я правильно понимаю?
Иначе что?
Ответа перед всеми, кто тебе пацан2, твоя?
Ну, для этого нужна встреча, чтоб ты ответил?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 01:23
Цитата:
А может у них потому и джипы что не тратят лишнего?
111:
тут весь двор в джипах и у стариков камрюхи новые.. Боятся 500 тенге заплатить чтоб очистить лед со стоянки..
тут весь двор в джипах и у стариков камрюхи новые.. Боятся 500 тенге заплатить чтоб очистить лед со стоянки..
А может у них потому и джипы что не тратят лишнего?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 01:24
Цитата:
Хех..
Какие разборки?
Просто пообщаться за кружкой пива..
Ты в своем ли уме?
Сыкымы:
Личные встречи для "разборок" начал
Личные встречи для "разборок" начал
Хех..
Какие разборки?
Просто пообщаться за кружкой пива..
Ты в своем ли уме?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 279
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 01:24
Цитата:
Сбегай ещё, пока бежишь подумай ещё раз.
111:
Уде пиву конец, давай в другой раз
Уде пиву конец, давай в другой раз
Сбегай ещё, пока бежишь подумай ещё раз.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 279
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 01:26
Цитата:
Мыльный пузырь надуваясь тоже думает об этом, пока не лопнет
Victor Yang:
А не личное ли это дело? Может он в эти слова вкладывает больше чем в общепринятые?
А не личное ли это дело? Может он в эти слова вкладывает больше чем в общепринятые?
Мыльный пузырь надуваясь тоже думает об этом, пока не лопнет
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 01:27
Цитата:
Согласен.
Но по мне, лучше остаться человеком и гонять на какой то королле, как я..
Но эти мелочники меня бесят, да, согласен, может я им завидую..
Victor Yang:
может у них потому и джипы что не тратят лишнего?
может у них потому и джипы что не тратят лишнего?
Согласен.
Но по мне, лучше остаться человеком и гонять на какой то королле, как я..
Но эти мелочники меня бесят, да, согласен, может я им завидую..
-
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