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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14566
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 01:16
#2716
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Цитата:
Don Julio:
В том что пуп земли стесняется назвать свою гордость и продолжение себя своего сына, сыном, называя -пацаном. Или в том что свою супругу мать его детей называть -моя!?

А не личное ли это дело? Может он в эти слова вкладывает больше чем в общепринятые?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5798
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 01:17
#2717
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Цитата:
Don Julio:
Неееет, отвечай здесь и сейчас!

Хм..
Зачем и для кого?
Давай лично сам на сам?
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14566
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 01:17
#2718
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Цитата:
111:
Наверно я виноват, как обычно...

Не могу судить - не читал всё.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5798
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 01:18
#2719
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Цитата:
Уже не ваш земляк:

Не рационально, я ведь просил совета, а не язвительности..
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
780
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 01:19
#2720
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Цитата:
111:

Из за каждой копейки давятся, тут весь двор в джипах и у стариков камрюхи новые..
---
жаба - она такая! Сидит и душит скользкими холодными лапками.
Цитата:
111:

Это не кУстанайцы, а какие то Пелюшкины..
---
А вот здесь поподробнее - кто такие Пелюшкины?!
ПыСы. То самое чувство, когда хотел блеснуть эрудицией, но что-то пошло не так...
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5798
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 01:20
#2721
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Цитата:
Victor Yang:
Не могу судить - не читал всё

Что меня в тебе поражает, так это честность..
Мог бы и соврать когда то бы..
Но нет, тебя в этом уличить никто не может...
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5798
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 01:21
#2722
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
А вот здесь поподробнее - кто

Уде пиву конец, давай в другой раз
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
780
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 01:22
#2723
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Цитата:
111:

И никакая тварь не смогла перечить ему,
--
Даже ты?!
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Сыкымы
* Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1303
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 01:22
#2724
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Цитата:
Victor Yang:
Чего как дети малые? С чего зацепились?

Всё, как обычно... Перепивший таксист "звезду" споймал... Личные встречи для "разборок" начал назначать, как и 2 года назад...
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
279
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 01:23
#2725
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Цитата:
111:
Хм.. Зачем и для кого? Давай лично сам на сам?

Ты просишь встречи потому что боишься ответить перед всеми, я правильно понимаю?
Иначе что?
Ответа перед всеми, кто тебе пацан2, твоя?
Ну, для этого нужна встреча, чтоб ты ответил?
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14566
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 01:23
#2726
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Цитата:
111:
тут весь двор в джипах и у стариков камрюхи новые.. Боятся 500 тенге заплатить чтоб очистить лед со стоянки..

А может у них потому и джипы что не тратят лишнего?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5798
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 01:24
#2727
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Цитата:
Сыкымы:
Личные встречи для "разборок" начал

Хех..
Какие разборки?
Просто пообщаться за кружкой пива..
Ты в своем ли уме?
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
279
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 01:24
#2728
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Цитата:
111:
Уде пиву конец, давай в другой раз

Сбегай ещё, пока бежишь подумай ещё раз.
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
279
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 01:26
#2729
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Цитата:
Victor Yang:
А не личное ли это дело? Может он в эти слова вкладывает больше чем в общепринятые?

Мыльный пузырь надуваясь тоже думает об этом, пока не лопнет
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5798
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 01:27
#2730
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Цитата:
Victor Yang:
может у них потому и джипы что не тратят лишнего?

Согласен.
Но по мне, лучше остаться человеком и гонять на какой то королле, как я..
Но эти мелочники меня бесят, да, согласен, может я им завидую..
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