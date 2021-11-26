Отправлено: - 23:49

111:

Опять слился, не ответив? Зачем же тогда задаешь вопросы?

Доктор СИЗШ:

Остальных обьяснений у меня нет.

Доктор СИЗШ:

Фашисты не драпали никогда, ф

Цитата:Ты такой смешной, когда тебе тупо нечего сказать и ты это ощущая находишь выход из ситуцации, такой якобы придумав отличный ответ- а ты слииился! А я победил тебя! Я победитель! Как дите которое закрывает ручками глаза, считая что если оно ниче не видит, то и его тоже никто не видит. Так этому дитю уже полтос стукнул, пора бы и чото соображать!Цитата:Тебе точно табличку из редких металлов подбросили или она на неоднократно падала тебе на голову?Иначе других объяснений у меня нет.Цитата:Этот твой перл нада заскринить. Для потомков.Ты же сейчас пишешь историю. Новую историю Казахстана. Раскажешь внукам и они будут в это верить.И вырастет из одного СИЗОфреника целое поколение.