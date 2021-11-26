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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 23:14
Цитата:
Да, особенно с теми, кто поставил шлагбаум..
Вчера открыли новый вацап соседей домов, я им предложил снег очищать со стоянок и елку.
На елку конечно клюнули, а снег говорят сами..
Но я настаиваю на том, чтоб кому то платить и нанимать трактора..
Интересно, как будет..
С соседями я тоже предложил дверь укрепить, но меня теперь многие ненавидят за самогадеянность, ведь они тут все местные, я приезжий..
Хотя дверь по моему велению заварили..
drakon:
это, в Крутых домах, КОстаная?..
это, в Крутых домах, КОстаная?..
Да, особенно с теми, кто поставил шлагбаум..
Вчера открыли новый вацап соседей домов, я им предложил снег очищать со стоянок и елку.
На елку конечно клюнули, а снег говорят сами..
Но я настаиваю на том, чтоб кому то платить и нанимать трактора..
Интересно, как будет..
С соседями я тоже предложил дверь укрепить, но меня теперь многие ненавидят за самогадеянность, ведь они тут все местные, я приезжий..
Хотя дверь по моему велению заварили..
a
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14369
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 23:14
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 23:18
Бля, все местные тут живут с 86го года, и соседей сами не знают..
Первый раз встретились только в этом году, это когда я приехал..
Вот что значит разворошить осинное гнездо..
Тут почти всем дали хаты бесплатно, но теперь, когда все стареет, эти люди не знают как быть дальше..
Эти крутые и совершенно заслуженные люди, не спорю, но их дети, это как дети, как мой двухлетний сын..
Первый раз встретились только в этом году, это когда я приехал..
Вот что значит разворошить осинное гнездо..
Тут почти всем дали хаты бесплатно, но теперь, когда все стареет, эти люди не знают как быть дальше..
Эти крутые и совершенно заслуженные люди, не спорю, но их дети, это как дети, как мой двухлетний сын..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 23:21
Стояки слива из чугуна..
Это ж где такое видано?
У нас в Рудном и стар и млад сложились и заменили старые трескавшиеся стояки..
А тут, обкомовский дом..
Халявщики..
Труться о свои копейки, ниче не хотят делать..
Думают им завтра вместо чугунной канализации ведра будут подносить в хату, чтобы пописать и покакать..
Это ж где такое видано?
У нас в Рудном и стар и млад сложились и заменили старые трескавшиеся стояки..
А тут, обкомовский дом..
Халявщики..
Труться о свои копейки, ниче не хотят делать..
Думают им завтра вместо чугунной канализации ведра будут подносить в хату, чтобы пописать и покакать..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 23:25
Из за каждой копейки давятся, тут весь двор в джипах и у стариков камрюхи новые..
Боятся 500 тенге заплатить чтоб очистить лед со стоянки..
Вообще, и это ведь кУстанайцы..
Но это уже слишком..
Это не кУстанайцы, а какие то Пелюшкины..
Боятся 500 тенге заплатить чтоб очистить лед со стоянки..
Вообще, и это ведь кУстанайцы..
Но это уже слишком..
Это не кУстанайцы, а какие то Пелюшкины..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 23:33
И еще в вацапе, через раз комментарий с Брежневских времен, давайте скажем спасибо тем, кто о нас заботится и кто о нас думает.
Это о тех, кто купил шлагбаумы..
И мы должны если нет нас на улице, чтоб на коленки встать, должны лизать свой сотовый, чтобы угодить этим людям..
Это вообще Что?
Это о тех, кто купил шлагбаумы..
И мы должны если нет нас на улице, чтоб на коленки встать, должны лизать свой сотовый, чтобы угодить этим людям..
Это вообще Что?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 23:36
Люди вообще с ума сошли, в поисках своего Хозяина..
В поисках того, кому нужно лизать ноги...
А ведь если не лизать кому то , то будет совсем плохо..
Вот такой у нас менталитет, в этом районе..
Не знаю, как в остальных..
В поисках того, кому нужно лизать ноги...
А ведь если не лизать кому то , то будет совсем плохо..
Вот такой у нас менталитет, в этом районе..
Не знаю, как в остальных..
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23415
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 23:36
Цитата:
Да, Марик, влип, ты по
самые помидоры...
111:
Это вообще Что?
Это вообще Что?
Да, Марик, влип, ты по
самые помидоры...
a
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14369
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 23:39
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 23:42
Цитата:
По боремся..
Я и так сумел обматерить целый подъезд, который призывал повесить моего двухлетнего ребенка и деньги заплатить тому..
Это пожаловались с седьмого этажа, хотя я живу на девятом..
И никакая тварь не смогла перечить ему, потому что у него связи..
drakon:
Да, Марик, влип, ты по самые помидоры...
Да, Марик, влип, ты по самые помидоры...
По боремся..
Я и так сумел обматерить целый подъезд, который призывал повесить моего двухлетнего ребенка и деньги заплатить тому..
Это пожаловались с седьмого этажа, хотя я живу на девятом..
И никакая тварь не смогла перечить ему, потому что у него связи..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 23:48
Тут связи любят..
Дом КПСС..
Если родители да, не имею ничего против, были трудягами, то их дети и внуки это самый полный отстой..
Это нечто..
Это какие то мнительные и жалкие чудища..
Главное денег у них много, но хотят, чтоб им зад еще лизали за это и они бы ничего не платили..
Дом КПСС..
Если родители да, не имею ничего против, были трудягами, то их дети и внуки это самый полный отстой..
Это нечто..
Это какие то мнительные и жалкие чудища..
Главное денег у них много, но хотят, чтоб им зад еще лизали за это и они бы ничего не платили..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 261
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 23:49
Цитата:
Ты такой смешной, когда тебе тупо нечего сказать и ты это ощущая находишь выход из ситуцации, такой якобы придумав отличный ответ- а ты слииился! А я победил тебя! Я победитель! Как дите которое закрывает ручками глаза, считая что если оно ниче не видит, то и его тоже никто не видит. Так этому дитю уже полтос стукнул, пора бы и чото соображать!
Цитата:
Тебе точно табличку из редких металлов подбросили или она на неоднократно падала тебе на голову?
Иначе других объяснений у меня нет.
Цитата:
Этот твой перл нада заскринить. Для потомков.
Ты же сейчас пишешь историю. Новую историю Казахстана. Раскажешь внукам и они будут в это верить.
И вырастет из одного СИЗОфреника целое поколение.
111:
Опять слился, не ответив? Зачем же тогда задаешь вопросы?
Опять слился, не ответив? Зачем же тогда задаешь вопросы?
Ты такой смешной, когда тебе тупо нечего сказать и ты это ощущая находишь выход из ситуцации, такой якобы придумав отличный ответ- а ты слииился! А я победил тебя! Я победитель! Как дите которое закрывает ручками глаза, считая что если оно ниче не видит, то и его тоже никто не видит. Так этому дитю уже полтос стукнул, пора бы и чото соображать!
Цитата:
Доктор СИЗШ:
Остальных обьяснений у меня нет.
Остальных обьяснений у меня нет.
Тебе точно табличку из редких металлов подбросили или она на неоднократно падала тебе на голову?
Иначе других объяснений у меня нет.
Цитата:
Доктор СИЗШ:
Фашисты не драпали никогда, ф
Фашисты не драпали никогда, ф
Этот твой перл нада заскринить. Для потомков.
Ты же сейчас пишешь историю. Новую историю Казахстана. Раскажешь внукам и они будут в это верить.
И вырастет из одного СИЗОфреника целое поколение.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Костанай
- Регистрация:
- 27.02.17
- Сообщений:
- 1296
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 23:51
Цитата:
Прям Царь Всея Подъезда!!!
Хотя дверь по моему велению заварили..
Прям Царь Всея Подъезда!!!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 23:52
Сегодня второй день вацапа, радует что хоть сегодня не заставляли всех целовать их следы с автомобилей..
Тех, кто дотукался до шлагбаумов..
Бля, если б раньше знал, что надо будет целовать, не подписался бы..
Но теперь что сделаешь..
Тех, кто дотукался до шлагбаумов..
Бля, если б раньше знал, что надо будет целовать, не подписался бы..
Но теперь что сделаешь..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 23:55
Цитата:
Не царь, но глядя на подъезд, соазу вычислил слабые стороны перед зимой в подъезде..
Там кстати тоже заваруха была, как ремонт делать, но это другая история.
Сыкымы:
Прям Царь Всея Подъезда
Прям Царь Всея Подъезда
Не царь, но глядя на подъезд, соазу вычислил слабые стороны перед зимой в подъезде..
Там кстати тоже заваруха была, как ремонт делать, но это другая история.
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