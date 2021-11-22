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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 429 из 429«1...427428429
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Куратор темы: drakon
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4456
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.11.21 - 16:54
#6421
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Цитата:
drakon:
, фрукты, в магазине

-- Сколько стоит у вас?
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23411
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.11.21 - 17:03
#6422
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Цитата:
Гога:
так это ху,ма , то есть хурма !!

А в Израиле - kaki... :lol: ;-)
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23411
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.11.21 - 17:05
#6423
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Цитата:
drakon:
- Сколько стоит у вас?

От 33 до 59 центовю
В зависимости от величины... :lol: :oops:
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8294
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.11.21 - 17:12
#6424
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Цитата:
drakon:
От 33 до 59 центовю

Киллиграм,или вот такая коробочка?
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23411
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.11.21 - 17:16
#6425
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Цитата:
Добринцофф:
Киллиграм,или вот такая коробочка?

Нет, 1 штука... :lol: ;-)
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23411
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.11.21 - 12:04
#6426
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Вроде Четверг - сегодня.
А ордена не - раздавали?... :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4456
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.11.21 - 13:12
#6427
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Цитата:
drakon:
А ордена не - раздавали?.

--- Ну почему? Вон одну медальку выдали!!
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23411
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.11.21 - 15:04
#6428
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Цитата:
Гога:
Вон одну медальку выдали!!

Алексу? Он - заслужил... :lol: :oops: :-P
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23411
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.11.21 - 16:00
#6429
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Интересно, УЗИ, что - показало?...
8-)
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23411
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.11.21 - 22:22
#6430
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https://b.radikal.ru/b01/2111/e2/10ecfc24ccd.jpg
Да, ещё не поздно, сегодня - начать... :lol: :oops: :-P

[Исправлено: drakon, 26.11.2021 - 22:24]
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5747
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.11.21 - 22:25
#6431
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Картинка не найдена
Профайл
a
* alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14363
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.11.21 - 22:27
#6432
Комментарий проходит проверку.
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