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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 72
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 20:02
Цитата:
не надо никуда ходить . по ватсапу отключил номер.
Добринцофф:
Ну как отказался?Говорят от них не так то просто избавиться.
Ну как отказался?Говорят от них не так то просто избавиться.
не надо никуда ходить . по ватсапу отключил номер.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 20:07
Цитата:
Мы отказывались перед продажей квартиры - новому хозяину он был не нужен. Сначала пошли туда, но очередь была долгой - пока ждали, оформили всё онлайн. Жене сказали сфотографироваться с документом и прислать им на вотсап.
Добринцофф:
Ну как отказался?Говорят от них не так то просто избавиться.
Ну как отказался?Говорят от них не так то просто избавиться.
Мы отказывались перед продажей квартиры - новому хозяину он был не нужен. Сначала пошли туда, но очередь была долгой - пока ждали, оформили всё онлайн. Жене сказали сфотографироваться с документом и прислать им на вотсап.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 20:13
Цитата:
Цитата:
Это если у вас контракта не было,а если угораздило подписаться на 3 года,то за отказ штраф придётся платить,а если просто не оплачивать их услуги,то они всё равно их не отключают,а долг капает,потом через суд всё равно выбьют должок.
YESNO:
не надо никуда ходить . по ватсапу отключил номер.
не надо никуда ходить . по ватсапу отключил номер.
Цитата:
Victor Yang:
- пока ждали, оформили всё онлайн.
- пока ждали, оформили всё онлайн.
Это если у вас контракта не было,а если угораздило подписаться на 3 года,то за отказ штраф придётся платить,а если просто не оплачивать их услуги,то они всё равно их не отключают,а долг капает,потом через суд всё равно выбьют должок.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 20:19
Цитата:
Я когда пошёл отказываться у меня тариф был с супер медленным интернетом 2-5мбит\сек за 6000,они сразу предложили за 3500 то же самое только,что бы не уходил,пока остался ,в частном секторе выбора проводного тырнета нет,хотя в центре ЗТБ в скворечниках,алама тв за те же деньги предлагает тырнет 50мбит\сек.
alex_60:
они там сразу такие плюшки предлагают, лишь бы оставить абонента
они там сразу такие плюшки предлагают, лишь бы оставить абонента
Я когда пошёл отказываться у меня тариф был с супер медленным интернетом 2-5мбит\сек за 6000,они сразу предложили за 3500 то же самое только,что бы не уходил,пока остался ,в частном секторе выбора проводного тырнета нет,хотя в центре ЗТБ в скворечниках,алама тв за те же деньги предлагает тырнет 50мбит\сек.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 20:35
Цитата:
Это ты телефон покупал с услугами связи? Тогда конечно. Так у любого оператора будет.
Добринцофф:
Это если у вас контракта не было
Это если у вас контракта не было
Это ты телефон покупал с услугами связи? Тогда конечно. Так у любого оператора будет.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 20:42
Цитата:
это из-за пандемии скорее всего,
потому что не принимали в офисе.
Victor Yang:
Жене сказали сфотографироваться с документом и прислать им на вотсап.
Жене сказали сфотографироваться с документом и прислать им на вотсап.
это из-за пандемии скорее всего,
потому что не принимали в офисе.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 20:48
Цитата:
у меня так было,арендатору не нужен был телефон,так меня юрист их все пугал судом, и деньги все начислялись и начислялись. я уже даже знал, что номер отдали другому абоненту.
пришлось заплатить чтобы отстали.
при этом на три года договора не было.
Добринцофф:
если просто не оплачивать их услуги,то они всё равно их не отключают,а долг капает,потом через суд всё равно выбьют должок.
если просто не оплачивать их услуги,то они всё равно их не отключают,а долг капает,потом через суд всё равно выбьют должок.
у меня так было,арендатору не нужен был телефон,так меня юрист их все пугал судом, и деньги все начислялись и начислялись. я уже даже знал, что номер отдали другому абоненту.
пришлось заплатить чтобы отстали.
при этом на три года договора не было.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 20:52
правда там интернета не было,
так что сумма небольшая была.
так что сумма небольшая была.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 21:18
Цитата:
Нет, принимали. Просто ожидание долгое было и мы решили попробовать так.
alex_60:
это из-за пандемии скорее всего, потому что не принимали в офисе.
это из-за пандемии скорее всего, потому что не принимали в офисе.
Нет, принимали. Просто ожидание долгое было и мы решили попробовать так.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 4456
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 21:53
Цирк начался-- 30 комментов до понедельника.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 21:59
Цитата:
Там очередь на отказ, я онлайн попробовал, не знаю теперь как, оператор типа освободится и позвонит, что то не позвонил..
Добринцофф: Ну как отказался?Говорят
Там очередь на отказ, я онлайн попробовал, не знаю теперь как, оператор типа освободится и позвонит, что то не позвонил..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 22:02
Цитата:
Да, два года назад хотел отказаться, девушки уговорили..
Вроде и немного, с услугами по 1200, но аппарата нет уже три года..
Вроде как натикало нормально..
Думал не буду платить, отключат, нет, долг висел около 9ти тысяч, пришлось платить..
Добринцофф:
Говорят от них не так то просто избавиться.
Говорят от них не так то просто избавиться.
Да, два года назад хотел отказаться, девушки уговорили..
Вроде и немного, с услугами по 1200, но аппарата нет уже три года..
Вроде как натикало нормально..
Думал не буду платить, отключат, нет, долг висел около 9ти тысяч, пришлось платить..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 22:22
Блин, холодный Костанай.
Уходили в гости, открыли балконную дверь, окошко на кухне, чтоб просквозило..
Пришли, дома холодрыга,ладно заметили нет горячей воды, а и оказалось, нет отопления..
Включили бойлер, включили обогреватель..
[Исправлено: 111, 26.11.2021 - 22:22]
Уходили в гости, открыли балконную дверь, окошко на кухне, чтоб просквозило..
Пришли, дома холодрыга,ладно заметили нет горячей воды, а и оказалось, нет отопления..
Включили бойлер, включили обогреватель..
[Исправлено: 111, 26.11.2021 - 22:22]
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