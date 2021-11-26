Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями-8°C
  • 773 мм рт.ст.
  • 92% влажность
  • ЮЗ, 5.95 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 176 из 176«1...174175176
Ответить Новый топик
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
72
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 20:02
#2626
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Ну как отказался?Говорят от них не так то просто избавиться.

не надо никуда ходить . по ватсапу отключил номер.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14560
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 20:07
#2627
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Ну как отказался?Говорят от них не так то просто избавиться.

Мы отказывались перед продажей квартиры - новому хозяину он был не нужен. Сначала пошли туда, но очередь была долгой - пока ждали, оформили всё онлайн. Жене сказали сфотографироваться с документом и прислать им на вотсап.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8294
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 20:13
#2628
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO:
не надо никуда ходить . по ватсапу отключил номер.

Цитата:
Victor Yang:
- пока ждали, оформили всё онлайн.

Это если у вас контракта не было,а если угораздило подписаться на 3 года,то за отказ штраф придётся платить,а если просто не оплачивать их услуги,то они всё равно их не отключают,а долг капает,потом через суд всё равно выбьют должок.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8294
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 20:19
#2629
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
они там сразу такие плюшки предлагают, лишь бы оставить абонента

Я когда пошёл отказываться у меня тариф был с супер медленным интернетом 2-5мбит\сек за 6000,они сразу предложили за 3500 то же самое только,что бы не уходил,пока остался ,в частном секторе выбора проводного тырнета нет,хотя в центре ЗТБ в скворечниках,алама тв за те же деньги предлагает тырнет 50мбит\сек.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14560
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 20:35
#2630
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Это если у вас контракта не было

Это ты телефон покупал с услугами связи? Тогда конечно. Так у любого оператора будет.
Профайл
a
* alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14363
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 20:42
#2631
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Жене сказали сфотографироваться с документом и прислать им на вотсап.


это из-за пандемии скорее всего,
потому что не принимали в офисе.
Профайл
a
* alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14363
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 20:48
#2632
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
если просто не оплачивать их услуги,то они всё равно их не отключают,а долг капает,потом через суд всё равно выбьют должок.


у меня так было,арендатору не нужен был телефон,так меня юрист их все пугал судом, и деньги все начислялись и начислялись. я уже даже знал, что номер отдали другому абоненту.
пришлось заплатить чтобы отстали.
при этом на три года договора не было.
Профайл
a
* alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14363
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 20:52
#2633
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
правда там интернета не было,
так что сумма небольшая была.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14560
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 21:18
#2634
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
это из-за пандемии скорее всего, потому что не принимали в офисе.

Нет, принимали. Просто ожидание долгое было и мы решили попробовать так.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4456
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 21:53
#2635
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цирк начался-- 30 комментов до понедельника.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5747
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 21:59
#2636
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф: Ну как отказался?Говорят

Там очередь на отказ, я онлайн попробовал, не знаю теперь как, оператор типа освободится и позвонит, что то не позвонил..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5747
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 22:02
#2637
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Говорят от них не так то просто избавиться.

Да, два года назад хотел отказаться, девушки уговорили..
Вроде и немного, с услугами по 1200, но аппарата нет уже три года..
Вроде как натикало нормально..
Думал не буду платить, отключат, нет, долг висел около 9ти тысяч, пришлось платить..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5747
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 22:22
#2638
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин, холодный Костанай.
Уходили в гости, открыли балконную дверь, окошко на кухне, чтоб просквозило..
Пришли, дома холодрыга,ладно заметили нет горячей воды, а и оказалось, нет отопления..
Включили бойлер, включили обогреватель..

[Исправлено: 111, 26.11.2021 - 22:22]
Профайл
Страница 176 из 176«1...174175176
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 26
Зарегистрированные пользователи: drakon, alex_60, 111

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS