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Мы будем систему управления рисками вырабатывать. К примеру, физлицо несколько раз в день получает деньги от других физлиц. И это продолжается на протяжении нескольких дней, месяцев. Это будет одним из признаков, что обратить налоговые органы должны внимание и дальше уже работать с этим физлицом", - пояснил Султангазиев.

ПолиграфЪ Боярышников:

Да расстроились больше тролли.. деньги бункерного деда теперь попадут под пристальное внимание

Цитата:Иллюстрация к картине "заставь д-ка богу молиться". Вместо чтобы вывести платежи(все) из тени, получаем такие изыски чиновничьей мысли.Браво, господа, браво!Цитата:Только у меня ощущение, что данный персонаж кактус бы съел, целиком, вместе с иголками, лишь бы назло Путину?