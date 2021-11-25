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≡ Регулирование мобильных переводов: Парламент принял закон
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42935
Регулирование мобильных переводов: Парламент принял закон
Отправлено: 25.11.21 - 12:55
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Депутаты Сената приняли закон, который вводит понятие "мобильные платежи", это мобильные переводы в качестве оплаты товаров и услуг. За них предприниматели теперь будут платить налоги.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
255
Re: Регулирование мобильных переводов: Парламент принял закон
Отправлено: 25.11.21 - 22:59
#15
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Цитата:
Мы будем систему управления рисками вырабатывать. К примеру, физлицо несколько раз в день получает деньги от других физлиц. И это продолжается на протяжении нескольких дней, месяцев. Это будет одним из признаков, что обратить налоговые органы должны внимание и дальше уже работать с этим физлицом", - пояснил Султангазиев.

Иллюстрация к картине "заставь д-ка богу молиться". Вместо чтобы вывести платежи(все) из тени, получаем такие изыски чиновничьей мысли.
Браво, господа, браво!
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Да расстроились больше тролли.. деньги бункерного деда теперь попадут под пристальное внимание

Только у меня ощущение, что данный персонаж кактус бы съел, целиком, вместе с иголками, лишь бы назло Путину?
:-o
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8203
Регулирование мобильных переводов: Парламент принял закон
Отправлено: 25.11.21 - 23:12
#16
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Цитата:
Don Julio:
Только у меня ощущение,

Сомневаюсь, у этого/ой персонажа - Путин, это команда :lol:
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Анатолий
§ Анатолий
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.09.10
Сообщений:
174
Регулирование мобильных переводов: Парламент принял закон
Отправлено: 26.11.21 - 17:32
#17
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Конечно бывает,Вы внимательно прочтите текст. Забота о гражданах Казахстана.Хотел при покупке расплатиться картой? (кричат опять наличка) ,что б сорвать кэш бэк,нет говорит у меня терминал не работает,переведи переводом,перевел,чека на покупку нет,так как мимо кассы,притезии потом к товару не предъявишь,так как нет чека.А перевод банк не отменит без согласия получателя денег.Вот покупатель сидит и репу чешет,зачем же я ему перевел.На заметку будут брать не переводы жене,а К примеру, физлицо несколько раз в день получает деньги от других физлиц. И это продолжается на протяжении нескольких дней, месяцев. Это будет одним из признаков, что обратить налоговые органы должны внимание и дальше уже работать с этим физлицом", - пояснил Султангазиев
Такой негатив против государства,будто вы там не живете.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1685
Регулирование мобильных переводов: Парламент принял закон
Отправлено: 26.11.21 - 20:57
#18
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Цитата:
НГ:
Это будет одним из признаков, что обратить налоговые органы должны внимание и дальше уже работать с этим физлицом", - пояснил Султангазиев

Это как понимать "работать с этим физлицом"? В застенки и пытать? Испанский сапог, иголки под ногти и рукти, раскаленные клещи? В законе должны быть четкие критерии, иначе это просто поле для коррупции и злоупотреблений.
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a
* alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14363
Регулирование мобильных переводов: Парламент принял закон
Отправлено: 26.11.21 - 21:04
#19
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предлагался же вариант для ип
бизнес карты. так оказалось на эти карты только со своего счета перечислить.
и никак иначе.
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