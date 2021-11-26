Re: "И закопал труп в сугроб" - Осужденного за...

Отправлено: - 19:18

Самые страшные преступления совершаются в глухих сохранившихся неизвестно для чего целинных поселках. Когда брат режет брата, когда сосед прячет труп соседа в куче навоза. Все решается через водку в атроффированных мозгах несчастных жителей. Может ономастам обратить на это внимание и ставить вопрос об их ликвидации? С точки зрения экономики эти поселки давно уже полный ноль.