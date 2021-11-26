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≡ "И закопал труп в сугроб" - Осужденного за нанесение 22-х ножевых ранений мужчину вновь судят в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42935
"И закопал труп в сугроб" - Осужденного за нанесение 22-х ножевых ранений мужчину вновь судят в Костанае
Отправлено: 26.11.21 - 19:18
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Когда полицейские заподозрили Туребаева, искать его долго не пришлось - в это время он уже отбывал срок в костанайской колонии строгого режима ("четверке") за то, что в сентябре 2019 года нанес своей гражданской жене 22 ножевых ранения.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
550
Re: "И закопал труп в сугроб" - Осужденного за...
Отправлено: 26.11.21 - 19:18
#1
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Самые страшные преступления совершаются в глухих сохранившихся неизвестно для чего целинных поселках. Когда брат режет брата, когда сосед прячет труп соседа в куче навоза. Все решается через водку в атроффированных мозгах несчастных жителей. Может ономастам обратить на это внимание и ставить вопрос об их ликвидации? С точки зрения экономики эти поселки давно уже полный ноль.
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