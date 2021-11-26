Re: Госслужащим Казахстана хотят законодательно разрешить...

Отправлено: - 14:34

Строительный бизнес, земельный, архитектура, все это крышуется ведь неофициально..

Давно думаю пора этим заняться, чтоб по человечески все было..

Кто то поменьше крышует наркоманов водителей.

Кто то справки от медиков по вичам и сифилисам..

Каждому свое..