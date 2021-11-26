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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 16:38
Цитата:
Опять слился, не ответив?
Зачем же тогда задаешь вопросы?Цитата:
То есть никто за себя ответить не может, если ты лезешь что то там придумывать?
Don Julio:
Ты придурищся,
Ты придурищся,
Опять слился, не ответив?
Зачем же тогда задаешь вопросы?Цитата:
Don Julio:
Ну ясен пен,
Ну ясен пен,
То есть никто за себя ответить не может, если ты лезешь что то там придумывать?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 16:44
Всегда был противник этого, но вчера в плазе ребенок увидел это , схватил там же и не отпускал..
На ютубе что ли насмотрелся .
Пришлось отдать полторы за резинку..
На ютубе что ли насмотрелся .
Пришлось отдать полторы за резинку..
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14557
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 16:47
Цитата:
Скооооолько????? 1500 тенге? У нас ажиотаж спал и можно купить за 60 рублей такой. У сына целая коллекция разной формы.
111:
Пришлось отдать полторы за резинку..
Пришлось отдать полторы за резинку..
Скооооолько????? 1500 тенге? У нас ажиотаж спал и можно купить за 60 рублей такой. У сына целая коллекция разной формы.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 16:47
Цитата:
Марик, это что?...
111:
Пришлось отдать полторы за резинку..
Пришлось отдать полторы за резинку..
Марик, это что?...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 16:48
Цитата:
Не, у нас может где то, но это в бутике одежды, замануха для детей, еще ценник 2090 на нем, но отдали дешевле
Victor Yang:
купить за 60 рублей такой. У
купить за 60 рублей такой. У
Не, у нас может где то, но это в бутике одежды, замануха для детей, еще ценник 2090 на нем, но отдали дешевле
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 16:50
Цитата:
Разукрашенная резинка, смотрел когда жгли ее наши на ютубе, типа гомосексуальная, но там сказали что они придурки, там цвета какого то не зватает для гомосексуального раскраса..
Синего что ли или какого то там..
drakon:
Марик, это что?
Марик, это что?
Разукрашенная резинка, смотрел когда жгли ее наши на ютубе, типа гомосексуальная, но там сказали что они придурки, там цвета какого то не зватает для гомосексуального раскраса..
Синего что ли или какого то там..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 16:51
Цитата:
Попа-ит..
drakon:
Марик, это что?...
Марик, это что?...
Попа-ит..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 16:53
Цитата:
Скажи по русски. Для чего она?...
111:
Попа-ит..
Попа-ит..
Скажи по русски. Для чего она?...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 16:56
Цитата:
Это как пузырьки на полиэтилене что лопаются, наверно нервы успокаивает детям..
drakon:
Скажи по русски. Для чего она?...
Скажи по русски. Для чего она?...
Это как пузырьки на полиэтилене что лопаются, наверно нервы успокаивает детям..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 16:57
Пойду от номера телекома отказываться, хороший был номер, только не пользуюсь уже лет 5, но плачу..
Жалко так
Жалко так
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 17:40
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 17:42
Радио по центру как во время войны Левитан, что нужно отказаться от переводов, иначе идете в Магадан на передовую..
Своим ходом и под прицелом полиции..
Своим ходом и под прицелом полиции..
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2379
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 18:04
Цитата:
Леонид Млечин - советский и российский журналист, международный обозреватель, телеведущий, писатель и Youtube-блогер, недавно, точнее 13 ноября 2021 года вспомнил случай касающейся переиначивания. Так, когда во времена СССР он с коллегами посещал Казахскую ССР, его с товарищами пригласили в обком. В ходе встречи первый секретарь обкома партий присланный из Москвы говорит, что я не могу запомнить имена двух ключевых начальников отделов из числа местных, поэтому я их называю Саша и Паша (видео ниже по ссылке на 11 мин.30 сек).
Также он отмечает, что знание казахского языка гражданами логично, добавляет, что коренные знают и русский язык, кроме того особо толковые которые хотят преуспеть в современных технологиях ещё и английским языком владеют.
Надеюсь в РФ Эхо пока не причислили в иностранных агентов.
Подробнее здесь:
Уже не ваш земляк:(отрывок из дискуссии от 21 ноября 2021 года).
Сами казахи переиначивали свои имена на русский манер. Был Сакен, стал Саша.Так что не надо тут ля-ля!
Сами казахи переиначивали свои имена на русский манер. Был Сакен, стал Саша.Так что не надо тут ля-ля!
Леонид Млечин - советский и российский журналист, международный обозреватель, телеведущий, писатель и Youtube-блогер, недавно, точнее 13 ноября 2021 года вспомнил случай касающейся переиначивания. Так, когда во времена СССР он с коллегами посещал Казахскую ССР, его с товарищами пригласили в обком. В ходе встречи первый секретарь обкома партий присланный из Москвы говорит, что я не могу запомнить имена двух ключевых начальников отделов из числа местных, поэтому я их называю Саша и Паша (видео ниже по ссылке на 11 мин.30 сек).
Также он отмечает, что знание казахского языка гражданами логично, добавляет, что коренные знают и русский язык, кроме того особо толковые которые хотят преуспеть в современных технологиях ещё и английским языком владеют.
Надеюсь в РФ Эхо пока не причислили в иностранных агентов.
Подробнее здесь:
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8292
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 18:35
Цитата:
Ну как отказался?Говорят от них не так то просто избавиться.
111:
Пойду от номера телекома отказываться, хороший был номер, только не пользуюсь уже лет 5, но плачу..
Пойду от номера телекома отказываться, хороший был номер, только не пользуюсь уже лет 5, но плачу..
Ну как отказался?Говорят от них не так то просто избавиться.
a
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14358
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 18:50
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