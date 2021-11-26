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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 175 из 175«1...173174175
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5743
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 16:38
#2611
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Цитата:
Don Julio:
Ты придурищся,

Опять слился, не ответив?
Зачем же тогда задаешь вопросы?Цитата:
Don Julio:
Ну ясен пен,

То есть никто за себя ответить не может, если ты лезешь что то там придумывать?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5743
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 16:44
#2612
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Всегда был противник этого, но вчера в плазе ребенок увидел это , схватил там же и не отпускал..
На ютубе что ли насмотрелся .
Пришлось отдать полторы за резинку..

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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14557
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 16:47
#2613
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Цитата:
111:
Пришлось отдать полторы за резинку..

Скооооолько????? 1500 тенге? У нас ажиотаж спал и можно купить за 60 рублей такой. У сына целая коллекция разной формы.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23410
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 16:47
#2614
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Цитата:
111:
Пришлось отдать полторы за резинку..

Марик, это что?... :lol: :oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5743
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 16:48
#2615
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Цитата:
Victor Yang:
купить за 60 рублей такой. У

Не, у нас может где то, но это в бутике одежды, замануха для детей, еще ценник 2090 на нем, но отдали дешевле
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5743
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 16:50
#2616
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Цитата:
drakon:
Марик, это что?

Разукрашенная резинка, смотрел когда жгли ее наши на ютубе, типа гомосексуальная, но там сказали что они придурки, там цвета какого то не зватает для гомосексуального раскраса..
Синего что ли или какого то там..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5743
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 16:51
#2617
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Цитата:
drakon:
Марик, это что?...

Попа-ит..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23410
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 16:53
#2618
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Цитата:
111:
Попа-ит..

Скажи по русски. Для чего она?... :lol: :-P
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5743
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 16:56
#2619
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Цитата:
drakon:
Скажи по русски. Для чего она?...

Это как пузырьки на полиэтилене что лопаются, наверно нервы успокаивает детям..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5743
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 16:57
#2620
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Пойду от номера телекома отказываться, хороший был номер, только не пользуюсь уже лет 5, но плачу..
Жалко так
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5743
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 17:40
#2621
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В парке все так же хорошо..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5743
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 17:42
#2622
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Радио по центру как во время войны Левитан, что нужно отказаться от переводов, иначе идете в Магадан на передовую..
Своим ходом и под прицелом полиции..
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2379
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 18:04
#2623
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Сами казахи переиначивали свои имена на русский манер. Был Сакен, стал Саша.Так что не надо тут ля-ля!
(отрывок из дискуссии от 21 ноября 2021 года).

Леонид Млечин - советский и российский журналист, международный обозреватель, телеведущий, писатель и Youtube-блогер, недавно, точнее 13 ноября 2021 года вспомнил случай касающейся переиначивания. Так, когда во времена СССР он с коллегами посещал Казахскую ССР, его с товарищами пригласили в обком. В ходе встречи первый секретарь обкома партий присланный из Москвы говорит, что я не могу запомнить имена двух ключевых начальников отделов из числа местных, поэтому я их называю Саша и Паша (видео ниже по ссылке на 11 мин.30 сек).

Также он отмечает, что знание казахского языка гражданами логично, добавляет, что коренные знают и русский язык, кроме того особо толковые которые хотят преуспеть в современных технологиях ещё и английским языком владеют.

Надеюсь в РФ Эхо пока не причислили в иностранных агентов.

Подробнее здесь:
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8292
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 18:35
#2624
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Цитата:
111:
Пойду от номера телекома отказываться, хороший был номер, только не пользуюсь уже лет 5, но плачу..

Ну как отказался?Говорят от них не так то просто избавиться.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14358
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 18:50
#2625
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