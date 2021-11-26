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≡  Госслужащим Казахстана хотят законодательно разрешить подработку «на стороне»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42934
Госслужащим Казахстана хотят законодательно разрешить подработку «на стороне»
Отправлено: 26.11.21 - 14:24
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Государственным служащим Казахстана предлагается законодательно разрешить подработку «на стороне», следует из представленной агентством по делам государственной службы концепции проекта закона.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11231
Re: Госслужащим Казахстана хотят законодательно разрешить...
Отправлено: 26.11.21 - 14:24
#1
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Сюда срочно нужен мем с Швондером...
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5743
Re: Госслужащим Казахстана хотят законодательно разрешить...
Отправлено: 26.11.21 - 14:28
#2
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Как вариант крышевание бизнеса..
Содержание бригад рэкетиров и вымогателей..
Оно всегда было, но сейчас узаконят просто..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23410
Re: Госслужащим Казахстана хотят законодательно разрешить...
Отправлено: 26.11.21 - 14:31
#3
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Нужно срочно, узаконить - взятки.
И вопрос решится, раз и навсегда... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5743
Re: Госслужащим Казахстана хотят законодательно разрешить...
Отправлено: 26.11.21 - 14:34
#4
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Строительный бизнес, земельный, архитектура, все это крышуется ведь неофициально..
Давно думаю пора этим заняться, чтоб по человечески все было..
Кто то поменьше крышует наркоманов водителей.
Кто то справки от медиков по вичам и сифилисам..
Каждому свое..
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2617
Re: Госслужащим Казахстана хотят законодательно разрешить...
Отправлено: 26.11.21 - 15:18
#5
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
187
Re: Госслужащим Казахстана хотят законодательно разрешить...
Отправлено: 26.11.21 - 17:32
#6
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Ах бедненькие,нищие госслужащии ,не хватает бабосов на покупку виллы на Гавайях. Пускай попробуют прожить на 42500 т
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nmv85
§ nmv85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.20
Сообщений:
102
Re: Госслужащим Казахстана хотят законодательно разрешить...
Отправлено: 26.11.21 - 18:01
#7
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Пойду устроюсь еще на третью работу, а то видимо мало налогов у меня забираю с зп раз не хватаем нищим бедным госслужащим на хлебушек.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14358
Госслужащим Казахстана хотят законодательно разрешить подработку «на стороне»
Отправлено: 26.11.21 - 18:53
#8
Комментарий проходит проверку.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
179
Re: Госслужащим Казахстана хотят законодательно разрешить...
Отправлено: 26.11.21 - 19:03
#9
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ну теперь вообще начнется балаган. Идея эта утопическая. И если ее узаконят, то наверхах точно безмозглые бездари сидят
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