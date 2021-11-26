Отправлено: - 18:04

Уже не ваш земляк:

Сами казахи переиначивали свои имена на русский манер. Был Сакен, стал Саша.Так что не надо тут ля-ля!

Цитата:(отрывок из дискуссии от 21 ноября 2021 года).Леонид Млечин - советский и российский журналист, международный обозреватель, телеведущий, писатель и Youtube-блогер, недавно, точнее 13 ноября 2021 года вспомнил случай касающейся переиначивания. Так, когда во времена СССР он с коллегами посещал Казахскую ССР, его с товарищами пригласили в обком. В ходе встречи первый секретарь обкома партий присланный из Москвы говорит, что я не могу запомнить имена двух ключевых начальников отделов из числа местных, поэтому я их называю Саша и Паша (видео ниже по ссылке на 11 мин.30 сек).Также он отмечает, что знание казахского языка гражданами логично, добавляет, что коренные знают и русский язык, кроме того особо толковые которые хотят преуспеть в современных технологиях ещё и английским языком владеют.Надеюсь в РФ Эхо пока не причислили в иностранных агентов.Подробнее здесь: