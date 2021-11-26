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≡ "Покажут драматургию и искусство" - Первый в Казахстане фестиваль мобильного кино стартовал в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42933
"Покажут драматургию и искусство" - Первый в Казахстане фестиваль мобильного кино стартовал в Костанае
Отправлено: 26.11.21 - 14:40
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Утром в "Жастар Сарайы" специально для жюри фестиваля расстелили красную ковровую дорожку. Церемонию организовали помпезно. Вместе с десятками костанайцев, которые выстроились по бокам дорожки, гостей встречал оркестр.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5733
Re: "Покажут драматургию и искусство" - Первый в...
Отправлено: 26.11.21 - 14:40
#1
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Вчера в Астыкжане бежбар накрыли, так, не настоящий конечно, с разных лошадей, стол, думал нас клиентов угощать будут, в очередь встал, нет, не клиентов вроде, тоже там что то мобильное было, думал айфоны рекламируют..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5733
Re: "Покажут драматургию и искусство" - Первый в...
Отправлено: 26.11.21 - 14:44
#2
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Ну наверно и есть реклама айфонов, например Содерберг тоже снял фильм на айфон 7 2018..
Для рекламы..
А так керня, с камерой получше..
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7920
Re: "Покажут драматургию и искусство" - Первый в...
Отправлено: 26.11.21 - 15:11
#3
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Цитата:
- У Скриптонита из Павлодара или Иманбека

б...ха-муха... тоже мне нашли кумиров и примеры для подражания. Измельчали великие "таланты", однако...
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