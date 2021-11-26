Re: "Покажут драматургию и искусство" - Первый в...

Отправлено: - 14:40

Вчера в Астыкжане бежбар накрыли, так, не настоящий конечно, с разных лошадей, стол, думал нас клиентов угощать будут, в очередь встал, нет, не клиентов вроде, тоже там что то мобильное было, думал айфоны рекламируют..