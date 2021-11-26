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"Покажут драматургию и искусство" - Первый в Казахстане фестиваль мобильного кино стартовал в Костанае
"Покажут драматургию и искусство" - Первый в Казахстане фестиваль мобильного кино стартовал в Костанае
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