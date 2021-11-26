Отправлено: - 12:00

ACROS:

ненужные трамплины для прыжков по лыжам, в Восточном Казахстане и Алма-Ате( прыгающих лыжников в Казахстане всего три спортсмена

Цитата:Если трамплинов не будет - их так и останется три спортсмена.У государства разносторонние задачи и нельзя одни не реализовывать за счет других.