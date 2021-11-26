В Минтруда ответили на предложение депутата о повышении пособий
Отправлено: 26.11.21 - 11:00
Даже если урезать до нуля финансирование образования и здравоохранения, денег на реализацию депутатского предложения не хватит, подсчитали в ведомстве. В ведомстве отметили, что "категорически несогласны" с мнением депутата, озвученным в его запросе на имя заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова. Читать новость
Странно,как урезать так сразу образование и здравоохранение,может быть в первую очередь деньги на понты и праздники всякие урезать,да и вообще научиться деньги считать не мешало бы,то ручек для выборов купят на 6млн,то павильон в Дубаях отгрохают за 8млрд.
Добринцофф: Странно,как урезать так сразу образование и здравоохранение,может быть
А можно и новые джипы у акимов, министров и прочих чинушей урезать? Пересадить на общественные транспорт. Сразу трёх зайцев можно убить... пособия поднять, расходы на жоп..возки сократить, улучшится состояние автобусов в городах.
Добринцофф: деньги на понты и праздники всякие урезать,да и вообще научиться деньги считат
Один Конгрсс-Холл в Туркестане за почти 10 млр. тенге , покроет соц.пособия в нашей области; ненужные трамплины для прыжков по лыжам, в Восточном Казахстане и Алма-Ате( прыгающих лыжников в Казахстане всего три спортсмена, дешевле за рубежом потренироваться) стоимостью каждый по 3 млр. тенге. И таких обьектов ВЕЛИКОЕ множество.
Добринцофф: Странно,как урезать так сразу образование и здравоохранение,может быть в первую очередь деньги на понты и праздн
Так за другие бюджеты другие министерства отвечают. За военный -военное ведомство и тд. Тут в другом нюанс. Мажилис, в котором состоит и данный мажилисмен, до этого подписал проект бюджета и отправил на подпись президенту. Ну а мажилисмен, не совпадал с собой и возопил к министру, мол че сидим? Мы тут вам ваш бюджет подписали, а чо вы туда мало добавок к пенсиям и пособиям заложили!?
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