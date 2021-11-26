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≡ В Казахстане производителям рыбы будут субсидировать затраты
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42930
В Казахстане производителям рыбы будут субсидировать затраты
Отправлено: 26.11.21 - 12:07
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Министерство экологии, геологии и природных ресурсов разработало Правила субсидирования повышения продуктивности и качества продукции аквакультуры (рыбоводства).
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
253
Re: В Казахстане производителям рыбы будут субсидировать затраты
Отправлено: 26.11.21 - 12:07
#1
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Ну щас крестьяне забросят свои поля и отары, выроют пруды и будут разводить осетров и лососей, чтобы завалить рынок чёрной икрой и красной рыбой))
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