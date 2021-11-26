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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5727
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 00:28
#2581
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Цитата:
drakon:
Что то сегодня - рано...

Сегодня раньше приехали домой, в 9 вечера..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5727
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 00:31
#2582
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Да и пельмени быстро делаются и варятся..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8291
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 00:35
#2583
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Цитата:
111:
кроме клавиатуры ни крена не могут..

Клавиатуры то же уходят в прошлое,в смартфонах же они сейчас все,пальчами тычат с утра до ночи.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5727
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 00:40
#2584
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Цитата:
Добринцофф:
Клавиатуры то же уходят в прошлое,в смартфонах

Да еще и с компами тоже, микрофоны, какие то игры с кем то, с утра может кричать до ночи по нему, наушники там специальные какие то
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5727
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 00:42
#2585
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Всё, всем по шее надавала, шумели, пока утихли..
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
776
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 01:26
#2586
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Цитата:
111:

Попутного ветра тебе!
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
546
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 05:05
#2587
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Цитата:
111:

Никак не пойму, почему некоторые недалекие форумчане, называют тебя внучек героя советского союза? Это они так тонко издеваются над тобой?; Они что, не знают, что в парке Победы стоит аллея с бюстами всех подлинных героев советского союза из Костанайской области? Акиму надоели всякие побирушки и самозванцы, раз он решил раз и навсегда возвеличить в камне настоящих героев.

[Исправлено: Доктор СИЗШ, 26.11.2021 - 05:06]

[Исправлено: Доктор СИЗШ, 26.11.2021 - 05:07]

[Исправлено: Доктор СИЗШ, 26.11.2021 - 05:09]

[Исправлено: Доктор СИЗШ, 26.11.2021 - 05:12]

[Исправлено: Доктор СИЗШ, 26.11.2021 - 05:13]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14219
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 07:46
#2588
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Цитата:
Доктор СИЗШ: надоели всякие побирушки и самозванцы
Цитата:
Доктор СИЗШ: Это они так тонко издеваются над тобой?

Так тонко еще никто не издевался :lol:
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14556
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 08:40
#2589
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Цитата:
maxsaf:
А че полки пустые? Где продукты?

Мне вот тут знакомые "немцы" рассказали, что в Германии магазин имеет право выгнать покупателя и не пускать его туда просто потому что магазину так хочется - он хозяин. Вот бы в Казахстане такой закон...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14219
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 09:44
#2590
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Цитата:
Victor Yang:
Мне вот тут знакомые "немцы" рассказали, что в Германии магазин имеет право выгнать покупателя и не пускать его туда просто потому что магазину так хочется - он хозяин. Вот бы в Казахстане такой закон...

А мне как-то попался на ютубе опрос одной известной мадам, которая интересуется, должны ли "сограждане" уважать "хозяев государства казахов". Я блыл в шоке от такого опроса, и даже заскринил. И как вы думаете, где окажется хозяин магазина, который не уважил "хозяев государства"? :lol: ;-)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14556
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 09:56
#2591
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Цитата:
maxsaf:
А мне как-то попался на ютубе опрос одной известной мадам, которая интересуется, должны ли "сограждане" уважать "хозяев государства казахов". Я блыл в шоке от такого опроса, и даже заскринил.

Вы этот скрин даже сюда выкладывали. За такие формулировки привлекать нужно.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14219
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 11:29
#2592
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Цитата:
Victor Yang:
Вы этот скрин даже сюда выкладывали. За такие формулировки привлекать нужно.

Так не привлекли же. Делаем соответствующие выводы.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
776
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 11:32
#2593
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Цитата:
Доктор СИЗШ:

Браво!
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
252
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 12:00
#2594
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Цитата:
111:
Всё, всем по шее надавала, шумели, пока утихли..

Кто надавал!?
Сеседка чтоли снизу приходила?
Цитата:
111: Пацан второй, уч

От у нумерковых не как у людей, вместо обычного обращения, погонялы какие-то.
Моя, пацан, пацан2...
Моя-она тебе кто? Любовница или сожительница или моя домработница, или у тебя челюсть не поворачивается сказать жена, сын.)
Цитата:
Доктор СИЗШ:
надоели всякие побирушки и самозванцы, раз он решил раз и навсегда возвеличить в камне настоящих героев.

Так ить выход всегда может найтись. Можно пока зима,из снега бюстик вылепить и куда нить сбоку присандолить.
До весны то всяко простоит.
Профайл
a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14354
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 12:03
#2595
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