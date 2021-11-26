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≡ В Минтруда ответили на предложение депутата о повышении пособий
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42930
В Минтруда ответили на предложение депутата о повышении пособий
Отправлено: 26.11.21 - 11:00
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Даже если урезать до нуля финансирование образования и здравоохранения, денег на реализацию депутатского предложения не хватит, подсчитали в ведомстве. В ведомстве отметили, что "категорически несогласны" с мнением депутата, озвученным в его запросе на имя заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8291
Re: В Минтруда ответили на предложение депутата о повышении...
Отправлено: 26.11.21 - 11:00
#1
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Цитата:
Даже если урезать до нуля финансирование образования и здравоохранения, денег на реализацию депутатского предложения не хватит,

Источник:

Странно,как урезать так сразу образование и здравоохранение,может быть в первую очередь деньги на понты и праздники всякие урезать,да и вообще научиться деньги считать не мешало бы,то ручек для выборов купят на 6млн,то павильон в Дубаях отгрохают за 8млрд.
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7919
В Минтруда ответили на предложение депутата о повышении пособий
Отправлено: 26.11.21 - 11:49
#2
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Цитата:
Добринцофф:
Странно,как урезать так сразу образование и здравоохранение,может быть

А можно и новые джипы у акимов, министров и прочих чинушей урезать?
Пересадить на общественные транспорт. Сразу трёх зайцев можно убить... пособия поднять, расходы на жоп..возки сократить, улучшится состояние автобусов в городах.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2255
В Минтруда ответили на предложение депутата о повышении пособий
Отправлено: 26.11.21 - 11:53
#3
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Цитата:
Добринцофф:
деньги на понты и праздники всякие урезать,да и вообще научиться деньги считат


Один Конгрсс-Холл в Туркестане за почти 10 млр. тенге , покроет соц.пособия в нашей области; ненужные трамплины для прыжков по лыжам, в Восточном Казахстане и Алма-Ате( прыгающих лыжников в Казахстане всего три спортсмена, дешевле за рубежом потренироваться) стоимостью каждый по 3 млр. тенге. И таких обьектов ВЕЛИКОЕ множество.

[Исправлено: ACROS, 26.11.2021 - 11:55]
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2255
Re: В Минтруда ответили на предложение депутата о повышении...
Отправлено: 26.11.21 - 11:58
#4
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Цитата:
Добринцофф:
Странно,


Ничего странного, тут нет: образование, медицина - это НИЧЬЁ- за это ничего не будет; а вот ЭКСПО, трамплины, Конгесс-Холлы - это же конкретно ЧЬЯ то идея- за это можно и пострадать.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14556
В Минтруда ответили на предложение депутата о повышении пособий
Отправлено: 26.11.21 - 12:00
#5
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Цитата:
ACROS:
ненужные трамплины для прыжков по лыжам, в Восточном Казахстане и Алма-Ате( прыгающих лыжников в Казахстане всего три спортсмена

Если трамплинов не будет - их так и останется три спортсмена.
У государства разносторонние задачи и нельзя одни не реализовывать за счет других.
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