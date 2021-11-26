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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 00:28
Цитата:
Сегодня раньше приехали домой, в 9 вечера..
drakon:
Что то сегодня - рано...
Что то сегодня - рано...
Сегодня раньше приехали домой, в 9 вечера..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 00:31
Да и пельмени быстро делаются и варятся..
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8291
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 00:35
Цитата:
Клавиатуры то же уходят в прошлое,в смартфонах же они сейчас все,пальчами тычат с утра до ночи.
111:
кроме клавиатуры ни крена не могут..
кроме клавиатуры ни крена не могут..
Клавиатуры то же уходят в прошлое,в смартфонах же они сейчас все,пальчами тычат с утра до ночи.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 00:40
Цитата:
Да еще и с компами тоже, микрофоны, какие то игры с кем то, с утра может кричать до ночи по нему, наушники там специальные какие то
Добринцофф:
Клавиатуры то же уходят в прошлое,в смартфонах
Клавиатуры то же уходят в прошлое,в смартфонах
Да еще и с компами тоже, микрофоны, какие то игры с кем то, с утра может кричать до ночи по нему, наушники там специальные какие то
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 00:42
Всё, всем по шее надавала, шумели, пока утихли..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 01:26
Цитата:
Попутного ветра тебе!
111:
Попутного ветра тебе!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 11.10.21
- Сообщений:
- 546
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 05:05
Цитата:
Никак не пойму, почему некоторые недалекие форумчане, называют тебя внучек героя советского союза? Это они так тонко издеваются над тобой?; Они что, не знают, что в парке Победы стоит аллея с бюстами всех подлинных героев советского союза из Костанайской области? Акиму надоели всякие побирушки и самозванцы, раз он решил раз и навсегда возвеличить в камне настоящих героев.
[Исправлено: Доктор СИЗШ, 26.11.2021 - 05:06]
[Исправлено: Доктор СИЗШ, 26.11.2021 - 05:07]
[Исправлено: Доктор СИЗШ, 26.11.2021 - 05:09]
[Исправлено: Доктор СИЗШ, 26.11.2021 - 05:12]
[Исправлено: Доктор СИЗШ, 26.11.2021 - 05:13]
111:
Никак не пойму, почему некоторые недалекие форумчане, называют тебя внучек героя советского союза? Это они так тонко издеваются над тобой?; Они что, не знают, что в парке Победы стоит аллея с бюстами всех подлинных героев советского союза из Костанайской области? Акиму надоели всякие побирушки и самозванцы, раз он решил раз и навсегда возвеличить в камне настоящих героев.
[Исправлено: Доктор СИЗШ, 26.11.2021 - 05:06]
[Исправлено: Доктор СИЗШ, 26.11.2021 - 05:07]
[Исправлено: Доктор СИЗШ, 26.11.2021 - 05:09]
[Исправлено: Доктор СИЗШ, 26.11.2021 - 05:12]
[Исправлено: Доктор СИЗШ, 26.11.2021 - 05:13]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 07:46
Цитата:
Так тонко еще никто не издевался
Доктор СИЗШ: надоели всякие побирушки и самозванцыЦитата:
Доктор СИЗШ: Это они так тонко издеваются над тобой?
Так тонко еще никто не издевался
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 08:40
Цитата:
Мне вот тут знакомые "немцы" рассказали, что в Германии магазин имеет право выгнать покупателя и не пускать его туда просто потому что магазину так хочется - он хозяин. Вот бы в Казахстане такой закон...
maxsaf:
А че полки пустые? Где продукты?
А че полки пустые? Где продукты?
Мне вот тут знакомые "немцы" рассказали, что в Германии магазин имеет право выгнать покупателя и не пускать его туда просто потому что магазину так хочется - он хозяин. Вот бы в Казахстане такой закон...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 09:44
Цитата:
А мне как-то попался на ютубе опрос одной известной мадам, которая интересуется, должны ли "сограждане" уважать "хозяев государства казахов". Я блыл в шоке от такого опроса, и даже заскринил. И как вы думаете, где окажется хозяин магазина, который не уважил "хозяев государства"?
Victor Yang:
Мне вот тут знакомые "немцы" рассказали, что в Германии магазин имеет право выгнать покупателя и не пускать его туда просто потому что магазину так хочется - он хозяин. Вот бы в Казахстане такой закон...
Мне вот тут знакомые "немцы" рассказали, что в Германии магазин имеет право выгнать покупателя и не пускать его туда просто потому что магазину так хочется - он хозяин. Вот бы в Казахстане такой закон...
А мне как-то попался на ютубе опрос одной известной мадам, которая интересуется, должны ли "сограждане" уважать "хозяев государства казахов". Я блыл в шоке от такого опроса, и даже заскринил. И как вы думаете, где окажется хозяин магазина, который не уважил "хозяев государства"?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 09:56
Цитата:
Вы этот скрин даже сюда выкладывали. За такие формулировки привлекать нужно.
maxsaf:
А мне как-то попался на ютубе опрос одной известной мадам, которая интересуется, должны ли "сограждане" уважать "хозяев государства казахов". Я блыл в шоке от такого опроса, и даже заскринил.
А мне как-то попался на ютубе опрос одной известной мадам, которая интересуется, должны ли "сограждане" уважать "хозяев государства казахов". Я блыл в шоке от такого опроса, и даже заскринил.
Вы этот скрин даже сюда выкладывали. За такие формулировки привлекать нужно.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 11:29
Цитата:
Так не привлекли же. Делаем соответствующие выводы.
Victor Yang:
Вы этот скрин даже сюда выкладывали. За такие формулировки привлекать нужно.
Вы этот скрин даже сюда выкладывали. За такие формулировки привлекать нужно.
Так не привлекли же. Делаем соответствующие выводы.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 11:32
Цитата:
Браво!
Доктор СИЗШ:
Браво!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 252
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 12:00
Цитата:
Кто надавал!?
Сеседка чтоли снизу приходила?
Цитата:
От у нумерковых не как у людей, вместо обычного обращения, погонялы какие-то.
Моя, пацан, пацан2...
Моя-она тебе кто? Любовница или сожительница или моя домработница, или у тебя челюсть не поворачивается сказать жена, сын.)
Цитата:
Так ить выход всегда может найтись. Можно пока зима,из снега бюстик вылепить и куда нить сбоку присандолить.
До весны то всяко простоит.
111:
Всё, всем по шее надавала, шумели, пока утихли..
Всё, всем по шее надавала, шумели, пока утихли..
Кто надавал!?
Сеседка чтоли снизу приходила?
Цитата:
111: Пацан второй, уч
От у нумерковых не как у людей, вместо обычного обращения, погонялы какие-то.
Моя, пацан, пацан2...
Моя-она тебе кто? Любовница или сожительница или моя домработница, или у тебя челюсть не поворачивается сказать жена, сын.)
Цитата:
Доктор СИЗШ:
надоели всякие побирушки и самозванцы, раз он решил раз и навсегда возвеличить в камне настоящих героев.
надоели всякие побирушки и самозванцы, раз он решил раз и навсегда возвеличить в камне настоящих героев.
Так ить выход всегда может найтись. Можно пока зима,из снега бюстик вылепить и куда нить сбоку присандолить.
До весны то всяко простоит.
a
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14354
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 12:03
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