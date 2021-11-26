Отправлено: - 09:44

Victor Yang:

Мне вот тут знакомые "немцы" рассказали, что в Германии магазин имеет право выгнать покупателя и не пускать его туда просто потому что магазину так хочется - он хозяин. Вот бы в Казахстане такой закон...

Цитата:А мне как-то попался на ютубе опрос одной известной мадам, которая интересуется, должны ли "сограждане" уважать "хозяев государства казахов". Я блыл в шоке от такого опроса, и даже заскринил. И как вы думаете, где окажется хозяин магазина, который не уважил "хозяев государства"?