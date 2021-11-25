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≡ По 30 тысяч тенге за тонну - депутат потребовал разобраться с нехваткой угля
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42928
По 30 тысяч тенге за тонну - депутат потребовал разобраться с нехваткой угля
Отправлено: 25.11.21 - 09:48
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Депутат Мажилиса Ерлан Саиров потребовал от правительства разобраться с ажиотажным спросом и нехваткой угля в регионах. Он заявил, что в ряде областей уголь продают населению по 30 тысяч тенге за тонну, что в несколько раз превышает стоимость у производителей.
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Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
195
Re: По 30 тысяч тенге за тонну - депутат потребовал разобраться...
Отправлено: 26.11.21 - 01:19
#15
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Цитата:
Копарь:
Проблема не в цепочке из 10 звеньев

Конечно, проблема в том что у нас в стране языком мелят, говоря о высоких ценах и о том что нужно их снижать, но ни чо для этого не делают. Вышел, сказал, народу посочувствовал, отметился. Считай зп свою "отработал".
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