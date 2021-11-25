Отправлено: - 01:19

Копарь:

Проблема не в цепочке из 10 звеньев

Цитата:Конечно, проблема в том что у нас в стране языком мелят, говоря о высоких ценах и о том что нужно их снижать, но ни чо для этого не делают. Вышел, сказал, народу посочувствовал, отметился. Считай зп свою "отработал".