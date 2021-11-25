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По 30 тысяч тенге за тонну - депутат потребовал разобраться с нехваткой угля
По 30 тысяч тенге за тонну - депутат потребовал разобраться с нехваткой угля
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42928
По 30 тысяч тенге за тонну - депутат потребовал разобраться с нехваткой угля
Отправлено: 25.11.21 - 09:48
Депутат Мажилиса Ерлан Саиров потребовал от правительства разобраться с ажиотажным спросом и нехваткой угля в регионах. Он заявил, что в ряде областей уголь продают населению по 30 тысяч тенге за тонну, что в несколько раз превышает стоимость у производителей.
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К
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.11.21
- Сообщений:
- 8
Re: По 30 тысяч тенге за тонну - депутат потребовал разобраться...
Отправлено: 25.11.21 - 09:48
Вот смешной депутат. Цены ему высокие. Опять через призму в ж.смотрит. Проблема не в цепочке из 10 звеньев. А в зарплате сельчан да и вообще рабочего человека в стране. В грамотном развитии той самой социальной сферы( окружности). А окружение у нас нищее. По сравнению конечно. Я ему посоветовал бы рот закрыть. И лупу свою направить правильно.
П
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.17
- Сообщений:
- 107
Re: По 30 тысяч тенге за тонну - депутат потребовал разобраться...
Отправлено: 25.11.21 - 10:47
Ценник в 15500, который был в июле-августе, тоже завышен. Раньше всё валили на доллар, растёт мол, отсюда и рост цен на всё. Сейчас доллар стоит на месте, а цены на уголь, которого нет, в 2 раза выросли. Понятно, что энергоносители по всему миру выросли, но все же в первую очередь необходимо обеспечить своих граждан, граждан республики, а наши кинулись спасать братскую Украину от мороза. У них там и так уже всё отморожено, и реанимация не поможет, тильки в морг. Надо заканчивать с куплей-продажей мелкими артелями и отдавать обеспечение углём населения в государственную монополию.
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.02.12
- Сообщений:
- 840
Re: По 30 тысяч тенге за тонну - депутат потребовал разобраться...
Отправлено: 25.11.21 - 11:18
Очередной популист очнулся. Они конечно переодически поднимают этот вопрос, но толку от этого никакого, угля, как не было, так и нет. Люди уже месяц вынуждены топить печь чем попало, в том числе и кизяком. А проблема здесь такая же, как и с ГСМ, газом. Всё в первую очередь вывозится на экспорт, а "беззубое" правительство не может (точнее не хочет) регулировать цены и внутренний рынок. Они могут только диктовать цены на обучение студентов.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 250
Re: По 30 тысяч тенге за тонну - депутат потребовал разобраться...
Отправлено: 25.11.21 - 11:25
Цитата:
Ну все депутат свою работу сделал. Даже вдвойне!
И запрос отправил, ещё и возмутился.
Хороший депутат, активный.
возмутился депутат Саиров, озвучивая запрос на имя заместителя премьер-министра Романа Скляра.
Ну все депутат свою работу сделал. Даже вдвойне!
И запрос отправил, ещё и возмутился.
Хороший депутат, активный.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 14216
Re: По 30 тысяч тенге за тонну - депутат потребовал разобраться...
Отправлено: 25.11.21 - 13:02
Предлагаю что-нибудь переименовать. Раньше это не особо помогало, но щас тот самый случай - должно помочь
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 762
Re: По 30 тысяч тенге за тонну - депутат потребовал разобраться...
Отправлено: 25.11.21 - 13:12
Цитата:
Да,разрез "Богатырь" в "Батыр" И сразу исчезнут все цепочки и в газе,и в эл энергии и в угле.
maxsaf:
Предлагаю что-нибудь переименовать
Предлагаю что-нибудь переименовать
Да,разрез "Богатырь" в "Батыр" И сразу исчезнут все цепочки и в газе,и в эл энергии и в угле.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 534
Re: По 30 тысяч тенге за тонну - депутат потребовал разобраться...
Отправлено: 25.11.21 - 13:52
Цитата:
Это бункерный дал такую инструкцию вам?
Копарь:
. А окружение у нас нищее. По сравнению конечно. Я ему посоветовал бы рот закрыть. И лупу свою направить правильно.
. А окружение у нас нищее. По сравнению конечно. Я ему посоветовал бы рот закрыть. И лупу свою направить правильно.
Это бункерный дал такую инструкцию вам?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 5727
По 30 тысяч тенге за тонну - депутат потребовал разобраться с нехваткой угля
Отправлено: 25.11.21 - 14:00
Просто из деревень, где нет газа и воды, частично выжимают население под строительные кампании, под кредиты и ипотеки в гарада..
Поддержать так сказать свой бизнес..
И главное за переселение не нужно платить никаких пособий, как с юга на север..
Поддержать так сказать свой бизнес..
И главное за переселение не нужно платить никаких пособий, как с юга на север..
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7917
По 30 тысяч тенге за тонну - депутат потребовал разобраться с нехваткой угля
Отправлено: 25.11.21 - 14:11
Цитата:
вчкушка, тебе к психиатру не ходи, уже можно паранойю диагностировать.
Уже там, где и слова о соседней стране нет... всё о казахии, всё равно вставит свой бред. Ну это уже болезнь!
ПолиграфЪ Боярышников:
Это бункерный дал такую инструкцию вам?
Это бункерный дал такую инструкцию вам?
вчкушка, тебе к психиатру не ходи, уже можно паранойю диагностировать.
Уже там, где и слова о соседней стране нет... всё о казахии, всё равно вставит свой бред. Ну это уже болезнь!
П
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.17
- Сообщений:
- 107
Re: По 30 тысяч тенге за тонну - депутат потребовал разобраться...
Отправлено: 25.11.21 - 14:26
Борзый депутат не понимает, что он в кругу тех своих коллег, которые и сидят в этой цепочке. Но всё равно респект за сказанное)))
Re: По 30 тысяч тенге за тонну - депутат потребовал разобраться...
Отправлено: 25.11.21 - 19:30
Цена нормальная. Бизнес. Из 20 затопленых на всегда Караганды шахт работают 3 на иностранцев . Че удивляемся?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4938
Re: По 30 тысяч тенге за тонну - депутат потребовал разобраться...
Отправлено: 25.11.21 - 19:39
При огромном желания можно и коррупцию и наркотрафик и инфляцию искоренить, нужны парни в кожаных куртках с револьверами...
Re: По 30 тысяч тенге за тонну - депутат потребовал разобраться...
Отправлено: 25.11.21 - 20:05
В новостях пролетела новость что Казахстан выручит и поставит уголь в/на Украину. Ну чет потом пошло не так, Мы то и рады под санкции и мясо и молоко и уголь постовлять хоть в Украину,хоть в Россию,хоть в замбезию . Только вот зрада! Нету у нас не че не хрена Сами завозим из вне)
Н
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.11.19
- Сообщений:
- 195
Re: По 30 тысяч тенге за тонну - депутат потребовал разобраться...
Отправлено: 26.11.21 - 01:12
Цитата:
Потому и нету нихрена, что сначала они всё вывозят, а для населения потом закупают в других странах и по соответствующим ценам реализуют, а потом говорят типа Извините, за дорого продаём, потому что сами дорого купили за границей, плюс транспортные расходы и тд. и тп.
Vit:
Нету у нас не че не хрена Сами завозим из вне)
Нету у нас не че не хрена Сами завозим из вне)
Потому и нету нихрена, что сначала они всё вывозят, а для населения потом закупают в других странах и по соответствующим ценам реализуют, а потом говорят типа Извините, за дорого продаём, потому что сами дорого купили за границей, плюс транспортные расходы и тд. и тп.
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