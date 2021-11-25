Прогноз на 5 дней
ясно-12°C
  • 762 мм рт.ст.
  • 85% влажность
  • Ю, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ По 30 тысяч тенге за тонну - депутат потребовал разобраться с нехваткой угля
 
 
Страница 1 из 212»
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42928
По 30 тысяч тенге за тонну - депутат потребовал разобраться с нехваткой угля
Отправлено: 25.11.21 - 09:48
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутат Мажилиса Ерлан Саиров потребовал от правительства разобраться с ажиотажным спросом и нехваткой угля в регионах. Он заявил, что в ряде областей уголь продают населению по 30 тысяч тенге за тонну, что в несколько раз превышает стоимость у производителей.
Читать новость

К
§ Копарь
(Пользователи)
Регистрация:
24.11.21
Сообщений:
8
Re: По 30 тысяч тенге за тонну - депутат потребовал разобраться...
Отправлено: 25.11.21 - 09:48
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот смешной депутат. Цены ему высокие. Опять через призму в ж.смотрит. Проблема не в цепочке из 10 звеньев. А в зарплате сельчан да и вообще рабочего человека в стране. В грамотном развитии той самой социальной сферы( окружности). А окружение у нас нищее. По сравнению конечно. Я ему посоветовал бы рот закрыть. И лупу свою направить правильно.
Профайл
П
§ Поедатель
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.17
Сообщений:
107
Re: По 30 тысяч тенге за тонну - депутат потребовал разобраться...
Отправлено: 25.11.21 - 10:47
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ценник в 15500, который был в июле-августе, тоже завышен. Раньше всё валили на доллар, растёт мол, отсюда и рост цен на всё. Сейчас доллар стоит на месте, а цены на уголь, которого нет, в 2 раза выросли. Понятно, что энергоносители по всему миру выросли, но все же в первую очередь необходимо обеспечить своих граждан, граждан республики, а наши кинулись спасать братскую Украину от мороза. У них там и так уже всё отморожено, и реанимация не поможет, тильки в морг. Надо заканчивать с куплей-продажей мелкими артелями и отдавать обеспечение углём населения в государственную монополию.
Профайл
K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
840
Re: По 30 тысяч тенге за тонну - депутат потребовал разобраться...
Отправлено: 25.11.21 - 11:18
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередной популист очнулся. Они конечно переодически поднимают этот вопрос, но толку от этого никакого, угля, как не было, так и нет. Люди уже месяц вынуждены топить печь чем попало, в том числе и кизяком. А проблема здесь такая же, как и с ГСМ, газом. Всё в первую очередь вывозится на экспорт, а "беззубое" правительство не может (точнее не хочет) регулировать цены и внутренний рынок. Они могут только диктовать цены на обучение студентов.
Профайл
Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
250
Re: По 30 тысяч тенге за тонну - депутат потребовал разобраться...
Отправлено: 25.11.21 - 11:25
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
возмутился депутат Саиров, озвучивая запрос на имя заместителя премьер-министра Романа Скляра.

Ну все депутат свою работу сделал. Даже вдвойне!
И запрос отправил, ещё и возмутился.
Хороший депутат, активный.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14216
Re: По 30 тысяч тенге за тонну - депутат потребовал разобраться...
Отправлено: 25.11.21 - 13:02
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предлагаю что-нибудь переименовать. Раньше это не особо помогало, но щас тот самый случай - должно помочь :lol:
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
762
Re: По 30 тысяч тенге за тонну - депутат потребовал разобраться...
Отправлено: 25.11.21 - 13:12
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Предлагаю что-нибудь переименовать

Да,разрез "Богатырь" в "Батыр" :lol: И сразу исчезнут все цепочки и в газе,и в эл энергии и в угле.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
534
Re: По 30 тысяч тенге за тонну - депутат потребовал разобраться...
Отправлено: 25.11.21 - 13:52
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Копарь:
. А окружение у нас нищее. По сравнению конечно. Я ему посоветовал бы рот закрыть. И лупу свою направить правильно.

Это бункерный дал такую инструкцию вам?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5727
По 30 тысяч тенге за тонну - депутат потребовал разобраться с нехваткой угля
Отправлено: 25.11.21 - 14:00
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто из деревень, где нет газа и воды, частично выжимают население под строительные кампании, под кредиты и ипотеки в гарада..
Поддержать так сказать свой бизнес..
И главное за переселение не нужно платить никаких пособий, как с юга на север..
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7917
По 30 тысяч тенге за тонну - депутат потребовал разобраться с нехваткой угля
Отправлено: 25.11.21 - 14:11
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Это бункерный дал такую инструкцию вам?

вчкушка, тебе к психиатру не ходи, уже можно паранойю диагностировать.
Уже там, где и слова о соседней стране нет... всё о казахии, всё равно вставит свой бред. Ну это уже болезнь!
Профайл
П
§ Поедатель
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.17
Сообщений:
107
Re: По 30 тысяч тенге за тонну - депутат потребовал разобраться...
Отправлено: 25.11.21 - 14:26
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Борзый депутат не понимает, что он в кругу тех своих коллег, которые и сидят в этой цепочке. Но всё равно респект за сказанное)))
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10737
Re: По 30 тысяч тенге за тонну - депутат потребовал разобраться...
Отправлено: 25.11.21 - 19:30
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цена нормальная. Бизнес. Из 20 затопленых на всегда Караганды шахт работают 3 на иностранцев . Че удивляемся?
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4938
Re: По 30 тысяч тенге за тонну - депутат потребовал разобраться...
Отправлено: 25.11.21 - 19:39
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При огромном желания можно и коррупцию и наркотрафик и инфляцию искоренить, нужны парни в кожаных куртках с револьверами...
Профайл Посетить вебсайт
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10737
Re: По 30 тысяч тенге за тонну - депутат потребовал разобраться...
Отправлено: 25.11.21 - 20:05
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В новостях пролетела новость что Казахстан выручит и поставит уголь в/на Украину. Ну чет потом пошло не так, Мы то и рады под санкции и мясо и молоко и уголь постовлять хоть в Украину,хоть в Россию,хоть в замбезию . Только вот зрада! Нету у нас не че не хрена Сами завозим из вне)
Профайл
Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
195
Re: По 30 тысяч тенге за тонну - депутат потребовал разобраться...
Отправлено: 26.11.21 - 01:12
#14
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Нету у нас не че не хрена Сами завозим из вне)

Потому и нету нихрена, что сначала они всё вывозят, а для населения потом закупают в других странах и по соответствующим ценам реализуют, а потом говорят типа Извините, за дорого продаём, потому что сами дорого купили за границей, плюс транспортные расходы и тд. и тп.
Профайл
Страница 1 из 212»
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 41, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 41
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS