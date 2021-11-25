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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
250
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 23:23
#2566
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Цитата:
111:
Тебя там не было вообще то, и что такое форум, это кто?

Какой глубокий и филосовский в этом, казалось бы простом вопросе!
Сколько мудрости и глубины.
Даже не знаю с какой стороны зайти.
Разобью на части. Меня там не было. Но ведь где то я был, а если я где-то был, кто сможет сказать что меня не было там где меня не было, ну а если я был где-то, то явно меня не было в другом месте. Следите за мыслью?
Ну и вот, если я где-то не был, то кто сможет сказать, что меня не было на форуме?
8-)
Цитата:
111:
Ну и подготовка к ужину..

Пошла, жара!
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
250
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 23:28
#2567
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Цитата:
111:
Ты из тех кто сочиняет что то и вставляет куда попало.. С одного перебегаешь на другое и пытаешься что то доказать что ты в идеале . К каждому месту..

Я честно, стараюсь быть похожим на свой идеал, на тебя!
Это плохо?
А если у меня пока плохо получается, так подожди, наберусь твоего опыта и огого!
Будем с тобой вместе пиво пить и твою на рассвете фотографировать, вместе.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5724
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 23:30
#2568
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Цитата:
Don Julio:
Меня там не было

Вот именно..
Зачем сочинять опять, чтоб показать что ты умен, что ты оратор, и тд...
Если эти мысли перевертыши у тебя в голове как то горят, ну это не мое дело, прыгаешь с одного на другое и ни крена не можешь сказать про то, о чем говорил, перебегаешь в вопросе турок и азербайдданцев на Чингисхана, на какиз то своиз родственников, на то, что тебя где то нет..
Это к Доктору..
Хоть он тебя понимает .
Или к максафу..
Тот тебя направит куда надо..
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
250
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 23:38
#2569
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Цитата:
111:
Зачем сочинять опять, чтоб показать что ты умен, что ты оратор, и тд... Если эти мысли перевертыши у тебя в голове как то горят, ну это не мое

Ощущаю в твоих словах упрек.
Видимо тебе не нравится то что я пищу, свои какие-то мысли идущие от сердца, идеи.
Ну чтож я готов от тебя вытерпеть несправедливые обвинения. Пусть!
Пусть, я на это готов.
Лишь бы быть нас форуме и лицезреть твою мудрость, фото твоей на фоне луны и прочее.
Да!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5724
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 23:49
#2570
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Цитата:
Don Julio:
Ощущаю в твоих словах упрек.

Ты мне же не сынишка.
Вполне взрослый мужичок, так сказать небольшого роста и коренастый..
Да, язвительных так представляю, с щетинкой..
Мне как то неудобно делать такому какой то упрек..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23403
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 00:01
#2571
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Цитата:
111:
Ну и подготовка к ужину..

Марик, у тебя 2 жены?... :-) ;-)
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
250
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 00:03
#2572
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Цитата:
111:
Ты мне же не сынишка. Вполне взрослый мужичок, так сказать небольшого роста и коренастый.. Да, язвительных так представляю, с щетинкой..

Марик, ты меня узнал штоле!
Прямо мой словесный портрет, описал.
Забыл только сказать, у меня кепочка такая серенькая, пальтишко, бычок беломора, да, и ещё журнал под мышкой.
Только ведь нельзя личные данные же раскрывать.
Ты сильно рискуешь ради меня!
Цитата:
111:
Мне как то неудобно делать такому какой то упрек..

Ну неудобно на потолке спать-одеяло падает.
Первый рас неудобно, потом привыкнешь.
:-o
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5724
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 00:04
#2573
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Цитата:
drakon:
Марик, у тебя 2 жены?...

Одна, там помогают же, я пельмени леплю тоже..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23403
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 00:08
#2574
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Цитата:
111:
Одна, там помогают же

По рукам вижу двух женщин... :lol: ;-)
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
545
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 00:13
#2575
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Дракоша, у профи форумчан настоящих жен не бывает. Есть прислуга, готовящая добровольно мужику в 2 часа пиццу, в 4 часа выполняющая все его сексуальные прихоти. Тебе хорошо, разогрел в духовке пенсионерский комплект еды, и бегом к компьютеру! Форум ваша единственная и постоянная придурь! Разве не так ?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5724
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 00:19
#2576
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Ну вот, первая партия отварилась, сейчас пойдет вторая...
Пельмени русские вечерние..

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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
250
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 00:21
#2577
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Цитата:
111:
пельмени леплю тоже..

Как чудесна!
Скойночи, лепила!
Как грица и вам того же. И вам также.
И Аблайка пропал, видать токсикоз. Штука серьёзная. Наверно сейчас клизьму или другой лекарственный препарат потреблять изволит.
А может и того серьезнее, виесте с СИЗО новую жизнь вырождает. Таскать Док его размножением озабочен.
Глядишь к заатрему ещё пару-тройку новых существ лицезреть сможем иметь удовольствие.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5724
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 00:22
#2578
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Цитата:
drakon:
По рукам вижу двух женщин.

Пацан второй, учили его делать пельмени, у них сейчас у всех такие руки, кроме клавиатуры ни крена не могут..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23403
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 00:22
#2579
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Цитата:
111:
Ну вот, первая партия отварилась,

Что то сегодня - рано... :-o
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5724
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 00:27
#2580
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Уксус с чесноком и огонек с хреном по вкусу...

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