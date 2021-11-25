Отправлено: - 23:23

111:

Тебя там не было вообще то, и что такое форум, это кто?

111:

Ну и подготовка к ужину..

Цитата:Какой глубокий и филосовский в этом, казалось бы простом вопросе!Сколько мудрости и глубины.Даже не знаю с какой стороны зайти.Разобью на части. Меня там не было. Но ведь где то я был, а если я где-то был, кто сможет сказать что меня не было там где меня не было, ну а если я был где-то, то явно меня не было в другом месте. Следите за мыслью?Ну и вот, если я где-то не был, то кто сможет сказать, что меня не было на форуме?Цитата:Пошла, жара!