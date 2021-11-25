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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 250
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 23:23
Цитата:
Какой глубокий и филосовский в этом, казалось бы простом вопросе!
Сколько мудрости и глубины.
Даже не знаю с какой стороны зайти.
Разобью на части. Меня там не было. Но ведь где то я был, а если я где-то был, кто сможет сказать что меня не было там где меня не было, ну а если я был где-то, то явно меня не было в другом месте. Следите за мыслью?
Ну и вот, если я где-то не был, то кто сможет сказать, что меня не было на форуме?
Цитата:
Пошла, жара!
111:
Тебя там не было вообще то, и что такое форум, это кто?
Тебя там не было вообще то, и что такое форум, это кто?
Какой глубокий и филосовский в этом, казалось бы простом вопросе!
Сколько мудрости и глубины.
Даже не знаю с какой стороны зайти.
Разобью на части. Меня там не было. Но ведь где то я был, а если я где-то был, кто сможет сказать что меня не было там где меня не было, ну а если я был где-то, то явно меня не было в другом месте. Следите за мыслью?
Ну и вот, если я где-то не был, то кто сможет сказать, что меня не было на форуме?
Цитата:
111:
Ну и подготовка к ужину..
Ну и подготовка к ужину..
Пошла, жара!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 250
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 23:28
Цитата:
Я честно, стараюсь быть похожим на свой идеал, на тебя!
Это плохо?
А если у меня пока плохо получается, так подожди, наберусь твоего опыта и огого!
Будем с тобой вместе пиво пить и твою на рассвете фотографировать, вместе.
111:
Ты из тех кто сочиняет что то и вставляет куда попало.. С одного перебегаешь на другое и пытаешься что то доказать что ты в идеале . К каждому месту..
Ты из тех кто сочиняет что то и вставляет куда попало.. С одного перебегаешь на другое и пытаешься что то доказать что ты в идеале . К каждому месту..
Я честно, стараюсь быть похожим на свой идеал, на тебя!
Это плохо?
А если у меня пока плохо получается, так подожди, наберусь твоего опыта и огого!
Будем с тобой вместе пиво пить и твою на рассвете фотографировать, вместе.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 23:30
Цитата:
Вот именно..
Зачем сочинять опять, чтоб показать что ты умен, что ты оратор, и тд...
Если эти мысли перевертыши у тебя в голове как то горят, ну это не мое дело, прыгаешь с одного на другое и ни крена не можешь сказать про то, о чем говорил, перебегаешь в вопросе турок и азербайдданцев на Чингисхана, на какиз то своиз родственников, на то, что тебя где то нет..
Это к Доктору..
Хоть он тебя понимает .
Или к максафу..
Тот тебя направит куда надо..
Don Julio:
Меня там не было
Меня там не было
Вот именно..
Зачем сочинять опять, чтоб показать что ты умен, что ты оратор, и тд...
Если эти мысли перевертыши у тебя в голове как то горят, ну это не мое дело, прыгаешь с одного на другое и ни крена не можешь сказать про то, о чем говорил, перебегаешь в вопросе турок и азербайдданцев на Чингисхана, на какиз то своиз родственников, на то, что тебя где то нет..
Это к Доктору..
Хоть он тебя понимает .
Или к максафу..
Тот тебя направит куда надо..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 250
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 23:38
Цитата:
Ощущаю в твоих словах упрек.
Видимо тебе не нравится то что я пищу, свои какие-то мысли идущие от сердца, идеи.
Ну чтож я готов от тебя вытерпеть несправедливые обвинения. Пусть!
Пусть, я на это готов.
Лишь бы быть нас форуме и лицезреть твою мудрость, фото твоей на фоне луны и прочее.
Да!
111:
Зачем сочинять опять, чтоб показать что ты умен, что ты оратор, и тд... Если эти мысли перевертыши у тебя в голове как то горят, ну это не мое
Зачем сочинять опять, чтоб показать что ты умен, что ты оратор, и тд... Если эти мысли перевертыши у тебя в голове как то горят, ну это не мое
Ощущаю в твоих словах упрек.
Видимо тебе не нравится то что я пищу, свои какие-то мысли идущие от сердца, идеи.
Ну чтож я готов от тебя вытерпеть несправедливые обвинения. Пусть!
Пусть, я на это готов.
Лишь бы быть нас форуме и лицезреть твою мудрость, фото твоей на фоне луны и прочее.
Да!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 23:49
Цитата:
Ты мне же не сынишка.
Вполне взрослый мужичок, так сказать небольшого роста и коренастый..
Да, язвительных так представляю, с щетинкой..
Мне как то неудобно делать такому какой то упрек..
Don Julio:
Ощущаю в твоих словах упрек.
Ощущаю в твоих словах упрек.
Ты мне же не сынишка.
Вполне взрослый мужичок, так сказать небольшого роста и коренастый..
Да, язвительных так представляю, с щетинкой..
Мне как то неудобно делать такому какой то упрек..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 00:01
Цитата:
Марик, у тебя 2 жены?...
111:
Ну и подготовка к ужину..
Ну и подготовка к ужину..
Марик, у тебя 2 жены?...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 250
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 00:03
Цитата:
Марик, ты меня узнал штоле!
Прямо мой словесный портрет, описал.
Забыл только сказать, у меня кепочка такая серенькая, пальтишко, бычок беломора, да, и ещё журнал под мышкой.
Только ведь нельзя личные данные же раскрывать.
Ты сильно рискуешь ради меня!
Цитата:
Ну неудобно на потолке спать-одеяло падает.
Первый рас неудобно, потом привыкнешь.
111:
Ты мне же не сынишка. Вполне взрослый мужичок, так сказать небольшого роста и коренастый.. Да, язвительных так представляю, с щетинкой..
Ты мне же не сынишка. Вполне взрослый мужичок, так сказать небольшого роста и коренастый.. Да, язвительных так представляю, с щетинкой..
Марик, ты меня узнал штоле!
Прямо мой словесный портрет, описал.
Забыл только сказать, у меня кепочка такая серенькая, пальтишко, бычок беломора, да, и ещё журнал под мышкой.
Только ведь нельзя личные данные же раскрывать.
Ты сильно рискуешь ради меня!
Цитата:
111:
Мне как то неудобно делать такому какой то упрек..
Мне как то неудобно делать такому какой то упрек..
Ну неудобно на потолке спать-одеяло падает.
Первый рас неудобно, потом привыкнешь.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 00:04
Цитата:
Одна, там помогают же, я пельмени леплю тоже..
drakon:
Марик, у тебя 2 жены?...
Марик, у тебя 2 жены?...
Одна, там помогают же, я пельмени леплю тоже..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 00:08
Цитата:
По рукам вижу двух женщин...
111:
Одна, там помогают же
Одна, там помогают же
По рукам вижу двух женщин...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 11.10.21
- Сообщений:
- 545
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 00:13
Дракоша, у профи форумчан настоящих жен не бывает. Есть прислуга, готовящая добровольно мужику в 2 часа пиццу, в 4 часа выполняющая все его сексуальные прихоти. Тебе хорошо, разогрел в духовке пенсионерский комплект еды, и бегом к компьютеру! Форум ваша единственная и постоянная придурь! Разве не так ?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 00:19
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 250
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 00:21
Цитата:
Как чудесна!
Скойночи, лепила!
Как грица и вам того же. И вам также.
И Аблайка пропал, видать токсикоз. Штука серьёзная. Наверно сейчас клизьму или другой лекарственный препарат потреблять изволит.
А может и того серьезнее, виесте с СИЗО новую жизнь вырождает. Таскать Док его размножением озабочен.
Глядишь к заатрему ещё пару-тройку новых существ лицезреть сможем иметь удовольствие.
111:
пельмени леплю тоже..
пельмени леплю тоже..
Как чудесна!
Скойночи, лепила!
Как грица и вам того же. И вам также.
И Аблайка пропал, видать токсикоз. Штука серьёзная. Наверно сейчас клизьму или другой лекарственный препарат потреблять изволит.
А может и того серьезнее, виесте с СИЗО новую жизнь вырождает. Таскать Док его размножением озабочен.
Глядишь к заатрему ещё пару-тройку новых существ лицезреть сможем иметь удовольствие.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 00:22
Цитата:
Пацан второй, учили его делать пельмени, у них сейчас у всех такие руки, кроме клавиатуры ни крена не могут..
drakon:
По рукам вижу двух женщин.
По рукам вижу двух женщин.
Пацан второй, учили его делать пельмени, у них сейчас у всех такие руки, кроме клавиатуры ни крена не могут..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 00:22
Цитата:
Что то сегодня - рано...
111:
Ну вот, первая партия отварилась,
Ну вот, первая партия отварилась,
Что то сегодня - рано...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.11.21 - 00:27
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