Отправлено: - 15:54

yudjin:

По факту, смотрю в приложении SMS Bus (Пассажир)сейчас, 25.11. в 15.09 их по-прежнему 6 (ШЕСТЬ) штук.

Серый волк:

Можно что угодно писать, но отлично видно две вещи

Серый волк:

Все жалкие песняки про была солярка 280 стало 213 смешны. И ещё байки вдруг в регионе с чудовищной безработицей не получается водителей найти за 300 тысяч загнанных тушканчиков, когда в аулах за каждым сусликом гоняются?

Цитата:Не все автобусы иногда отображает в этом приложенииНесколько раз было уже замеченоЦитата:Две вещиПервое:Ты внятно не можешь изъясняться и критиковать по делуВторое: смотри первый пунктЦитата:Ещё раз доказывает что если ты уехал из страны больше 20 лет назад то и нечего лезть с рассуждениями о местных реалиях которые ты уже не знаешь а те что знаешь не способен понять)Серый ну ты не журналист,не человек с мнением,ни тролль даже уже, твои потуги смешны раз за разом куда-то в молоко пальцем тычешь то нагло врал что у нас библиотек нет за что тебя тут потыкали, то возмущен как это людей не могут найти на работу водителемНу зачем оно тебе?) Тебя кроме меня (и то из жалости) уже мало кто читает)Пиши хоть чучуть адекватнее