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≡ Регулирование мобильных переводов: Парламент принял закон
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42928
Регулирование мобильных переводов: Парламент принял закон
Отправлено: 25.11.21 - 12:55
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Депутаты Сената приняли закон, который вводит понятие "мобильные платежи", это мобильные переводы в качестве оплаты товаров и услуг. За них предприниматели теперь будут платить налоги.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
762
Re: Регулирование мобильных переводов: Парламент принял закон
Отправлено: 25.11.21 - 12:55
#1
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Только начали платить более менее цивилизованно,так неймётся им ввести этот 1% с переводов! И не надо говорить что ничего не меняется в налогах! Будете вы брать этот %! Когда вы уже нахапаетесь?? Ну опять будем напрягать банки с наличкой и всем остальным колхозом!
Профайл
l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
134
Re: Регулирование мобильных переводов: Парламент принял закон
Отправлено: 25.11.21 - 13:23
#2
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А как же банковская тайна? Это личное дело каждого, какие он операции совершает по своей карте. Все эти постановления противоречат самому понятию - банковская тайна. Конечно в определении банковской тайны, есть пункт - о предоставлении сведений гос.органам, по их требованию, но сейчас это больше похоже на превышение полномочий.
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2322
Регулирование мобильных переводов: Парламент принял закон
Отправлено: 25.11.21 - 13:24
#3
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С какого числа сей закон начинает действовать? "Красный" банк нехило пострадает.

[Исправлено: юля елиссева, 25.11.2021 - 13:25]
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
186
Re: Регулирование мобильных переводов: Парламент принял закон
Отправлено: 25.11.21 - 13:50
#4
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Как это грёбаное государство любит считать чужие деньги в чужих карманах, лучше идите посчитайте сколько потратили на покупку вилл и квартир в туманном Альбионе и на афшорах
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
762
Re: Регулирование мобильных переводов: Парламент принял закон
Отправлено: 25.11.21 - 15:36
#5
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Цитата:
юля елиссева:
"Красный" банк нехило пострадает

Да,не дает он им покоя своими успехами. Хотя,есть инфа,что семейка имеет в нём свою долю.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11225
Re: Регулирование мобильных переводов: Парламент принял закон
Отправлено: 25.11.21 - 15:46
#6
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Цитата:
Охотник:
лучше идите посчитайте сколько потратили на покупку вилл и квартир в туманном Альбионе и на афшорах

Да следом налог на роскошь предлагают
Так что не боись)
Цитата:
Сабыр:
Да,не дает он им покоя своими успехами. Хотя,есть инфа,что семейка имеет в нём свою долю.

Тоесть хочешь сказать семейка сама себя налогом обложила?)) Не логично как-то не замечаешь?
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nmv85
§ nmv85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.20
Сообщений:
100
Re: Регулирование мобильных переводов: Парламент принял закон
Отправлено: 25.11.21 - 16:01
#7
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Здравствуй снова наличка!!!!!!!! Расстроились, что мимо "кассы" рекой денежки бегут. Только не учли одно, на каждое действие есть противодействие. Найдут обходы-пути с этими переводами.
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
762
Регулирование мобильных переводов: Парламент принял закон
Отправлено: 25.11.21 - 16:22
#8
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Цитата:
abaika95:
Не логично как-то не замечаешь?

А Казахстан и логика-это вообще бывает? :lol:
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1684
Регулирование мобильных переводов: Парламент принял закон
Отправлено: 25.11.21 - 16:39
#9
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Цитата:
abaika95:
Тоесть хочешь сказать семейка сама себя налогом обложила?)) Не логично как-то не замечаешь?

Ну так закон же обратной силы не имеет, поэтому как раз все логично.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4938
Re: Регулирование мобильных переводов: Парламент принял закон
Отправлено: 25.11.21 - 18:08
#10
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Идёт сбор на каспи на лечение бродячих животных, хотя бы их не трогайте,
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
534
Re: Регулирование мобильных переводов: Парламент принял закон
Отправлено: 25.11.21 - 19:51
#11
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Цитата:
nmv85:
Расстроились, что мимо "кассы" рекой денежки бегут.

Да расстроились больше тролли.. деньги бункерного деда теперь попадут под пристальное внимание
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
762
Регулирование мобильных переводов: Парламент принял закон
Отправлено: 25.11.21 - 21:07
#12
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Всё как обычно против простолюдинов. Стада. А миллиарды как текли за бугор,так и текут. И никакого надзора и налога. В офшорах Каспи нет.

[Исправлено: Сабыр, 25.11.2021 - 21:08]
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
840
Re: Регулирование мобильных переводов: Парламент принял закон
Отправлено: 25.11.21 - 21:39
#13
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Молодцы "избранники", быстро сработали. Лучше бы с высокими ценами и различными дефицитами так оперативно решали. Помнится Президент вроде приказал оставить эту идею контроля переводов. Забыли чтоль?
Цитата:
Сабыр:
семейка имеет в нём свою долю

Наверное доли мало, как обычно нужно целое!?
Очень часто перевожу жене деньги, да и с класса всякие сборы ей закидывают. Походу её скоро придут раскулачивать доблестные сотрудники госдоходов!?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8200
Re: Регулирование мобильных переводов: Парламент принял закон
Отправлено: 25.11.21 - 22:00
#14
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Что то новенькое. ЗП на карту получил, что тоже процент снимать будут? Или это другое? Хотя с неё все налоги уже уплачены. Да и кому какое дело, куда я деньги перевожу. Бардак какой то.
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