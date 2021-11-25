Отправлено: - 15:28

Действительно, мы видим рост значительного разрыва между богатыми и бедными слоями населения. В этой связи я считаю, что введение специального налога на роскошь является очень актуальной проблемой

Цитата:Вопрос один из которого вытекают ещё 15Налог будет дифференцированным или у тех кто хочет ездить на феррари просто будут изымать деньги в бюджет?Каким образом выравнивание произойдет между слоями?Если хотят сделать бедных чуть богаче а богатеев чуть беднее тогда налог за феррари должен покрывать сумму налога 5ых к примеру человек у которых нет ФеррариТогда получится социальная ответственностьХочет понтарь понтоваться на фоне остальных,пожалуйста покупай себе дворец,покупай дорогие машины,часы и за все это плати налог Который как раз покроет налоги 100 человек живущих в округе,ты за них налог оплатишь получается за то что перед ними будешь на феррари ездить,вот тогда это будет мега супер понт) и тебе приятно что ты такой понтарь и в округе все будут рады "о это этот едет который за нас налог оплачивает! Молодец парень!! Купи ещё себе пару майбахов!))"