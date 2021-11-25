Прогноз на 5 дней
ясно-11°C
  • 761 мм рт.ст.
  • 67% влажность
  • Ю, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Введение налога на роскошь рассмотрят в 2022 году - Минфин
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42926
Введение налога на роскошь рассмотрят в 2022 году - Минфин
Отправлено: 25.11.21 - 14:52
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вице-министр финансов Марат Султангазиев сообщил о планах правительства рассчитать налог на роскошь в 2022 году и разработать законопроект. Вопрос о налоге на роскошь поднял на заседании Сената депутат Мурат Бактиярулы.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5710
Re: Введение налога на роскошь рассмотрят в 2022 году - Минфин
Отправлено: 25.11.21 - 14:52
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
действует, - это тоже налог на роскошь. Им облагаются товары роскоши - сигареты, спиртное, ГСМ."

Ну можно налог на хорошую и качественную еду ввести, это теперь тоже признак роскоши..
И у каждого на кухне поставить счетчики форели, хорошего мяса, настоящего масла..
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
71
Re: Введение налога на роскошь рассмотрят в 2022 году - Минфин
Отправлено: 25.11.21 - 15:21
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если самолетики и яхты зареганы в оффшоре какие налоги будут уплачены в KZ ?
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11225
Re: Введение налога на роскошь рассмотрят в 2022 году - Минфин
Отправлено: 25.11.21 - 15:28
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Действительно, мы видим рост значительного разрыва между богатыми и бедными слоями населения. В этой связи я считаю, что введение специального налога на роскошь является очень актуальной проблемой

Вопрос один из которого вытекают ещё 15
Налог будет дифференцированным или у тех кто хочет ездить на феррари просто будут изымать деньги в бюджет?
Каким образом выравнивание произойдет между слоями?
Если хотят сделать бедных чуть богаче а богатеев чуть беднее тогда налог за феррари должен покрывать сумму налога 5ых к примеру человек у которых нет Феррари
Тогда получится социальная ответственность
Хочет понтарь понтоваться на фоне остальных,пожалуйста покупай себе дворец,покупай дорогие машины,часы и за все это плати налог Который как раз покроет налоги 100 человек живущих в округе,ты за них налог оплатишь получается за то что перед ними будешь на феррари ездить,вот тогда это будет мега супер понт) и тебе приятно что ты такой понтарь и в округе все будут рады "о это этот едет который за нас налог оплачивает! Молодец парень!! Купи ещё себе пару майбахов!))"
Профайл
П
§ Поедатель
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.17
Сообщений:
107
Re: Введение налога на роскошь рассмотрят в 2022 году - Минфин
Отправлено: 25.11.21 - 15:34
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поминки численностью более 50 человек -роскошь. Свадьбы туда же.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2251
Re: Введение налога на роскошь рассмотрят в 2022 году - Минфин
Отправлено: 25.11.21 - 17:23
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По логике зам.министра: алкаш, который каждый день употребляет чекушку (роскошь) - богач, и пенсионер который заправляет старенький Жигули для поездки на дачу, бензином ( роскошь) - тоже своего рода богач.
А, если принять писарик бормотухи, сесть за руль разбитого российского корыта и затянувшись "бычком" Примы - то можно почувствовать себя олигархом.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4938
Re: Введение налога на роскошь рассмотрят в 2022 году - Минфин
Отправлено: 25.11.21 - 18:01
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проснулись только, будут искать богатых и зажиточных, а они попрятались в малосемейки , а в хоромах оставят бомжеватого вида родственников
Профайл Посетить вебсайт
С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
762
Введение налога на роскошь рассмотрят в 2022 году - Минфин
Отправлено: 25.11.21 - 21:04
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну всё,владельцы Камри «семясятка» напряглись😂
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8197
Введение налога на роскошь рассмотрят в 2022 году - Минфин
Отправлено: 25.11.21 - 21:06
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
А, если принять писарик бормотухи, сесть за руль разбитого российского корыта и затянувшись "бычком" Примы - то можно почувствовать себя олигархом.


:lol:

[Исправлено: elektron, 25.11.2021 - 16:07]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 56, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 53
Зарегистрированные пользователи: drakon, elektron, Сабыр

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS