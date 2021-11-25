Введение налога на роскошь рассмотрят в 2022 году - Минфин
Отправлено: 25.11.21 - 14:52
Вице-министр финансов Марат Султангазиев сообщил о планах правительства рассчитать налог на роскошь в 2022 году и разработать законопроект. Вопрос о налоге на роскошь поднял на заседании Сената депутат Мурат Бактиярулы. Читать новость
Действительно, мы видим рост значительного разрыва между богатыми и бедными слоями населения. В этой связи я считаю, что введение специального налога на роскошь является очень актуальной проблемой
Вопрос один из которого вытекают ещё 15 Налог будет дифференцированным или у тех кто хочет ездить на феррари просто будут изымать деньги в бюджет? Каким образом выравнивание произойдет между слоями? Если хотят сделать бедных чуть богаче а богатеев чуть беднее тогда налог за феррари должен покрывать сумму налога 5ых к примеру человек у которых нет Феррари Тогда получится социальная ответственность Хочет понтарь понтоваться на фоне остальных,пожалуйста покупай себе дворец,покупай дорогие машины,часы и за все это плати налог Который как раз покроет налоги 100 человек живущих в округе,ты за них налог оплатишь получается за то что перед ними будешь на феррари ездить,вот тогда это будет мега супер понт) и тебе приятно что ты такой понтарь и в округе все будут рады "о это этот едет который за нас налог оплачивает! Молодец парень!! Купи ещё себе пару майбахов!))"
По логике зам.министра: алкаш, который каждый день употребляет чекушку (роскошь) - богач, и пенсионер который заправляет старенький Жигули для поездки на дачу, бензином ( роскошь) - тоже своего рода богач. А, если принять писарик бормотухи, сесть за руль разбитого российского корыта и затянувшись "бычком" Примы - то можно почувствовать себя олигархом.
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