Re: По 30 тысяч тенге за тонну - депутат потребовал разобраться...

Отправлено: - 10:47

Ценник в 15500, который был в июле-августе, тоже завышен. Раньше всё валили на доллар, растёт мол, отсюда и рост цен на всё. Сейчас доллар стоит на месте, а цены на уголь, которого нет, в 2 раза выросли. Понятно, что энергоносители по всему миру выросли, но все же в первую очередь необходимо обеспечить своих граждан, граждан республики, а наши кинулись спасать братскую Украину от мороза. У них там и так уже всё отморожено, и реанимация не поможет, тильки в морг. Надо заканчивать с куплей-продажей мелкими артелями и отдавать обеспечение углём населения в государственную монополию.