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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 170 из 170«1...168169170
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5710
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 17:13
#2536
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Цитата:
Don Julio:
Давай лучше погуторим, в 2 часа дня это поздний завтрак или ранешний полдник?

Это просто завтрак..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8288
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 17:37
#2537
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Цитата:
Don Julio:
Давай лучше погуторим, в 2 часа дня это поздний завтрак или ранешний полдник?

В Кустанае полдень,джентельмены пьют и закусывают.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5710
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 17:56
#2538
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Мне мешает правильно завтракать неправильный часовой пояс у нас..
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11225
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 17:58
#2539
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Цитата:
serg kost:
Такие "добровольцы", что их только через год смогли включить в армию под угрозой разоружения.

Ну ребята очень за родину радеют и за свои заслуги
И не хотели становится обычным армейским подразделением
Цитата:
serg kost:
И редакция Нашей Газеты с тобой согласна? И подтвердит твои слова?

Модерация пропускает мои сообщения?
Цитата:
Маркс:
И стало понятно, что арифметику ты в школе тоже прогулял, по крайней мере тот день, когда цифру 2 проходили.

Ха и третий раз вам укольчик
Теперь будете каждую мою бувку отмастривать
Трудитесь)
Цитата:
Маркс:
И не говорите, Абайка 111 Заканович!

А что вы ее Иванов?/
Цитата:
Don Julio:
Ты тут болезный страдающий несварением правды

А где правда то? И чья она?)Цитата:
Don Julio:
в глаза льешь что от форума у тебя-токсикоз, газета -дмо, журналисты и статьи их- гно

Ну ты до крупного вранья уже опустился))
Как говорится не знает че придумать Наври (Маркс тут бувка на своем месте?) по крупному
А вообще не обижайся ты так за редакцию)
Цитата:
Don Julio:
Господин соврамши в лужу севши, ну ка пруф, где я это сказал? Или ты опять все перепутал меня с бегуном)))

Ещё тебе я пруфов не кидал)
Ты кто? Ты дон Хулио а пиньятам пруфы не кидают)
Цитата:
Don Julio:
Бараными

Оо пирожки с бараниной? Рязанобад?
Цитата:
Don Julio:
С калашей, пмов пулял, с свдэшки, всего не упомнишь

Ещё Наверно из УЗИ и м16 а ещё с АКС и Глок
Даа сталкера ты хорошо изучил))
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11225
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 18:03
#2540
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Цитата:
Don Julio:
Дак тыже среди сбежавших был, тыто точно должен знать.)

Дак,тык,пык,мык,ты-то,тыже
Серёга кажись мы нашли с тобой Дончика))
Цитата:
Don Julio:
Древнее чем кыпшак, чтоле? Древнее кыпшаков, только планета земля

Враньё
Все знают
Что как земля возникала так первые организмы говорили на проторусском языке
А кто это мог быть? Да да
Задорнов четко описал
Эти организмы потом превратились в рыб потом вышли на сушу,да всю эволюцию прошли и в конце кто получился?
Этрусски
А этрусски кто?)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5710
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 18:30
#2541
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Цитата:
Don Julio:
Ну ясен пен. Все сплошь потомки Чингисхана и Томирис.

А это тут причем?
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23400
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 18:31
#2542
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Цитата:
abaika95:
Ещё Наверно из УЗИ

УЗИ, уже - прошёл?
Что - показало?
Теперь ДНК - осталось,
тебе пройти... :lol: ;-)
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
238
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 18:48
#2543
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Цитата:
111:
Это просто завтрак..

Да я жто ненормальный, у меня в это время-обед. Поэтому у меня к тебе вопрос был, хотел уточнить.
А ещё вопрос, это ранний завтрак или обычный в это время суток?
Цитата:
Добринцофф:
Кустанае полдень,джентельмены пьют и закусывают.

Тогда уж опохмеляются и закусывают.)
Цитата:
abaika95:
А где правда то? И чья она?)

Странный ты, сам куда то задавал, а у меня спрашиваешь. А чья она спроси у того у кого ты её подтибрил.)
Я то откуда знаю?
Цитата:
abaika95:
Ну ты до крупного вранья уже опустился)) Как говорится не знает че придумать

А до мелкого вранья, соответственно поднимаются?
Ну ты поднялся как-то высоко!)
Цитата:
abaika95:
Этрусски А этрусски кто?)

Ну если Задорнов упомянут, поедположу что этруски -твои предки!? Верно?
Цитата:
abaika95:
Дак,тык,пык,мык,ты-то,тыже

А это видимо твой родной, староэтруский язык, которым ты отлично владеешь? Ниче так прикольный.
Переведи!
А так-то форум русскоязычный, вроде запрещено на других языках .
Цитата:
drakon:
УЗИ, уже - прошёл?

С языка снял! Но видимо УЗИ показал Глок!
Или глюк.
Цитата:
abaika95:
Оо пирожки с бараниной?

Неееее!
Не с а из баранов. Тебе желательно в Рязань не ездить. А то мало ли.
;-)
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
613
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 19:10
#2544
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Цитата:
abaika95: не хотели становится обычным армейским подразделением

Воевать хотят, а в армию не хотят?
Пожалуй, ты бы смог работать клоуном в цирке.
Иногда у тебя смешные шутки получаются.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4449
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 19:28
#2545
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Цитата:
abaika95:
Аллен Даллес котрый написал трактат как развить СССР? Цитата

--- :-P Куда спешишь?? Так развить или развалить ??
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