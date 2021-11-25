После внедрения электронной системы оплаты проезда в Костанае все маршруты городских автобусов были признаны социально значимыми, акимат стал их субсидировать. Однако перевозчики продолжают нарушать график движения, что вызывает недовольство пассажиров. На этой неделе владельцы транспортных компаний дважды участвовали в брифингах, рассказывая о своих проблемах населению и представителям отдела ЖКХ. Читать статью
- Перевозчик планирует поставить на линию дополнительных водителей, и уже завтра на линию дополнительно выйдут еще 2-3 автобуса маршрута № 102. Сегодня на линию выходят 5-6 автобусов этого маршрута, интервал составляет до 40 минут. Интервал сократится до 20 минут
Очередная обещалка для сиюминутного успокоения мерзнущих пассажиров. Итак, со вчерашнего дня должны были добавиться 2-3 автобуса на маршруте. Значит их должно быть 7-8 шт! По факту, смотрю в приложении SMS Bus (Пассажир)сейчас, 25.11. в 15.09 их по-прежнему 6 (ШЕСТЬ) штук. Никакого сокращения интервала движения НЕ ПРОИЗОШЛО! Кого пытаются обмануть господа?
Можно что угодно писать, но отлично видно две вещи.
1. Чиновники акимата полностью недееспособны и не в состоянии организовать в чужом для них городе движение общественного транспорта.
Точнее уже благодаря безумию ономастов как оказалось в двух городах сразу.
Только второй как бы город вообще ни одного своего маршрута не имееет! Наверное его в книгу рекордов Гиннеса нуно занести!
2. Если барыгу субсидировать, то зачем барыге ездить, деньги ему в карман и так приезжают? Конечно он резко сократит пребывание на всех маршрутах. Зачем ему? Когда у него два варианта. Первый вариант у него едет 10 реальных пассажиров и 5 виртуальных по субсидии, или второй вариант не ездить вообще, но по вонючим бумагам недееспособного акимата 5 виртуальных пассажиров катаются. Какой выберет барыга?
Все жалкие песняки про была солярка 280 стало 213 смешны. И ещё байки вдруг в регионе с чудовищной безработицей не получается водителей найти за 300 тысяч загнанных тушканчиков, когда в аулах за каждым сусликом гоняются?
Рещение только одно. Нужен нормальный сити менеджер. Который способен организовывать работу общественного транспорта.
И ещё. Создание толкотни в автобусах, которые вдруг стали ходить в разы реже из-за недееспособности чинушек, нужно рассматривать при этом крайне заразном штамме коронавируса только как преступление! Реальное преступление с десятками жертв, пострадавших и колоссальным ущербом стране!
Ибо заразившиеся в этой скученности и давке где никакой социальной дистанции соблюдать невозможно и все дышат общим влажным воздухом - будут обязательно. А лечение этих заразившихся и тех, кого они заразят по цепочке встанет в миллиарды государству учитывая потери здоровья долговременные и смерти сограждан.
Если посчитать то цена новых автобусов с новыми водителями покажется просто мелочью по сравнение с этим ущербом.
Вот по этой причине в приличных городах не сокращают транспорт, даже если он возит почти воздух, а даже увеличивают его количество!!!!! Потому как считать научились.
Посмотрите сколько стало много общественного транспорта на видео выше это реально видно. Столько никогда не выходило! И сколько в них людей. Снято 28 сентября. Сейчас ходит ещё больше!
yudjin: По факту, смотрю в приложении SMS Bus (Пассажир)сейчас, 25.11. в 15.09 их по-прежнему 6 (ШЕСТЬ) штук.
Не все автобусы иногда отображает в этом приложении Несколько раз было уже замечено Цитата:
Серый волк: Можно что угодно писать, но отлично видно две вещи
Две вещи Первое:Ты внятно не можешь изъясняться и критиковать по делу Второе: смотри первый пункт
Цитата:
Серый волк: Все жалкие песняки про была солярка 280 стало 213 смешны. И ещё байки вдруг в регионе с чудовищной безработицей не получается водителей найти за 300 тысяч загнанных тушканчиков, когда в аулах за каждым сусликом гоняются?
Ещё раз доказывает что если ты уехал из страны больше 20 лет назад то и нечего лезть с рассуждениями о местных реалиях которые ты уже не знаешь а те что знаешь не способен понять) Серый ну ты не журналист,не человек с мнением,ни тролль даже уже, твои потуги смешны раз за разом куда-то в молоко пальцем тычешь то нагло врал что у нас библиотек нет за что тебя тут потыкали, то возмущен как это людей не могут найти на работу водителем Ну зачем оно тебе?) Тебя кроме меня (и то из жалости) уже мало кто читает) Пиши хоть чучуть адекватнее
Серый волк: Вот по этой причине в приличных городах не сокращают транспорт, даже если он возит почти воздух, а даже увеличивают его количество!!!!!
Поэтому во всех российских региональных пабликах ор стоит почему в автобусах давка? Вс автобусы в приличные европейские города отправили? А в Казани вообще решили вопрос кардинально,без подтверждения вакцинации перестали людей в салон пускать) Менеджеры от БОГА Просто они серого очень хорошо слушали))
Уважамый тролль НГ абайка с номерочком 95 ваши сообщения заблокированы блокировщиком и не отображаются. Не будете ли вы столь любезны разместить ваше не сомневаюсь честнейшее вранье на следующей странице. На этой реально лень снимать блокировку вашей драгоценной писанины. Ко всему прочему в отчёт вашему талибу насяльнику больше постов напишете! (или кто их считаль?)
yudjin: Ну видать таки картографы рисовали приложение...главное шо на латинской мове
Таки можно не убирать. При таких чиновниках акимата, бездарно проваливших абсолютно всё, или саботировавших казалось бы полезное дело удобнейшей безналичной оплаты проезда, и теперь парализующих движение общественного транспорта, ПАРТИЗАНЫ ПОЯВЯТСЯ! и на Киевской и на не Киевской. Абсолютно независимо появятся.
Ваши акиматы в России давно выкрутились из этой ситуации. Все водители автобусов ваще не разговаривают на русском языке. . Наверно и нашим пора ваш опыт взять и например ТТСу пригласить мигрантов из Афганистана. Вашингтон 100% оценит.
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