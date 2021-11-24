В местной газете новость: в республике к 2026 году должно быть посажено 2 миллиарда деревьев. Такую задачу поставил Президент в своем послании народу Казахстана в сентябре 2020 года. В Костанайской области должно быть высажено свыше 160,6 миллиона деревьев на площади около 28,7 гектара. Читать новость
Victor Yang: Я думаю в конкурентной среде мало их работников смогут работать.
Они разве сейчас не конкурентной среде? Или по каким критериям оценивается конкуренция? Независимых СМИ никогда не было и не будет за каждым СМИ кто-то стоит За КН Розинов и государство За НГ Миролюбов и другое государство) Они вполне на одинаковых позициях и дополняют друг друга как Инь и Янь) Только у одних гос заказ показывать что у нас хорошее а у другим надо показывать больше проблем Вполне справедливо
abaika95: главной газеты региона-Костанайских новостей
Главная брехаловка региона, ага Ещё б хоть переписывали без ошибок, уже и этого не могут.
Цитата:
Мститель: В нашей лесорастительной зоне лесообразующие породы являются сосна обыкновенная и берёза повислая.
Почему-то у нас всегда обходят вниманием осину. При этом она растёт очень быстро и может дать лес уже через 7-8 лет. Кроме того даёт обильнейшую корневую поросль в радиусе 25 метров.
А если садить осину вместе с соснами и елями, то осина будет для них нянькой - сначала даст необходимые тень и микроклимат, а через 40-50 лет погибнет и по сгнившей корневой системе осины елям будет проще расти.
Интересно где они "перевыполнили план"? Где эти "на 90 тысяч саженцев больше"? Регулярно бываю в лесах и посадках поблизости от Кустаная, ни одной свежей посадки не заметил. Только советское наследие. Зато пилят очень активно, там точно план перевыполнен.
abaika95: Я на Дубнинском форуме серого троллю) а тут тебя и ещё в паре мест)
Этот приемчик описан у Сидни Шелдон. Там героиня так в шахматы играла с двумя гроссмейстерами. С одним - белыми фигурами, с другим - афроамериканскими. По сути же они между собой играли, а она только ходы делала и переходила из комнаты в комнату, как ты из форума в форум.
Изредка читаю эту газету, когда попадется только в новостях.. Но сказать ниче плохого не могу.. Люди работают, трудятся, еще там фотограф, сейчас не знаю там или нет, со мной в строительном учился.. Нормальный мужик такой.. Просто может там не наш формат форума, к которому привыкли..
У них есть административный ресурс, который им обеспечивает подписчиков, без которых они не выиграют столько тендеров по гос.закупу. Наверняка там требования по тиражу и подписчикам. Если этот ресурс убрать - сдохнет газетенка.
Пропавлший блохастый талибанский тролль с номерочком появился! А то уже все подумали, что его насяльники заслали контейнеры в Москве и Питере фотографировать, а он решил там остаться.
Теперь у блохастого новая установка, вызывать диалоги на форумах. Вот пример забросить провокационный ранг газетёнок и сразу обсуждать будут с ним.
Как накачивают форумных троллей и их табель о рангах ещё раз:
Что касается саженцев, то один приезжий аким ещё год назад правильно уловил новую волну. Пишите больше - никто считать не будет Вот и получаются на бумаге посевы укропа, а в реальности карта лесов со спутника краснеет от исчезновения лесов, а город все более похож на пустынный Каракум с обглоданными чинушманами останками деревьев.
*то осина будет для них нянькой - сначала даст необходимые тень и микроклимат, а через 40-50 лет погибнет* В природе так и происходит без вмешательства человека *по сгнившей корневой системе осины елям будет проще расти* У нас произрастает сосна обыкновенная. У неё стержневой корень ей не нужно так называемое вами поверхностная минирализация почвы корнями осины.
Не знаю что пишет талибанский тролль, но если настроить блокировщик, чтоб пустые места от его вранья показывались не узкой полосой. а реальным размером, то они становятся всё больше и больше!
Пожоже в Талибане троллю результаты труда рулеткой измерять начали!!!! Сидит где-нибудь Талиб в чалме, печатает монументальные труды этого форума на принтере и рулеткой измеряет сообщения своего агента!
Поскольку талиб неграмотный для этого у тролля номерочек
Этим они очень похожи на один акимат с приезжим акимом, который: "пишите больше. никто считать не будет".
В общем: Больше укропа вместо деревьев! Больше портянки с враньём у троллей НГ! Больше украдено средств из бюджета!
В отчётах у них всё больше и больше, причём всего подряд!
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