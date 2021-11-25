Отправлено: - 15:46

Охотник:

лучше идите посчитайте сколько потратили на покупку вилл и квартир в туманном Альбионе и на афшорах

Сабыр:

Да,не дает он им покоя своими успехами. Хотя,есть инфа,что семейка имеет в нём свою долю.

Цитата:Да следом налог на роскошь предлагаютТак что не боись)Цитата:Тоесть хочешь сказать семейка сама себя налогом обложила?)) Не логично как-то не замечаешь?