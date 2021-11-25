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Регулирование мобильных переводов: Парламент принял закон
Регулирование мобильных переводов: Парламент принял закон
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42925
Регулирование мобильных переводов: Парламент принял закон
Отправлено: 25.11.21 - 12:55
Депутаты Сената приняли закон, который вводит понятие "мобильные платежи", это мобильные переводы в качестве оплаты товаров и услуг. За них предприниматели теперь будут платить налоги.
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Re: Регулирование мобильных переводов: Парламент принял закон
Отправлено: 25.11.21 - 12:55
Только начали платить более менее цивилизованно,так неймётся им ввести этот 1% с переводов! И не надо говорить что ничего не меняется в налогах! Будете вы брать этот %! Когда вы уже нахапаетесь?? Ну опять будем напрягать банки с наличкой и всем остальным колхозом!
l
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.03.19
- Сообщений:
- 134
Re: Регулирование мобильных переводов: Парламент принял закон
Отправлено: 25.11.21 - 13:23
А как же банковская тайна? Это личное дело каждого, какие он операции совершает по своей карте. Все эти постановления противоречат самому понятию - банковская тайна. Конечно в определении банковской тайны, есть пункт - о предоставлении сведений гос.органам, по их требованию, но сейчас это больше похоже на превышение полномочий.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2322
Регулирование мобильных переводов: Парламент принял закон
Отправлено: 25.11.21 - 13:24
С какого числа сей закон начинает действовать? "Красный" банк нехило пострадает.
[Исправлено: юля елиссева, 25.11.2021 - 13:25]
[Исправлено: юля елиссева, 25.11.2021 - 13:25]
О
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 01.08.20
- Сообщений:
- 186
Re: Регулирование мобильных переводов: Парламент принял закон
Отправлено: 25.11.21 - 13:50
Как это грёбаное государство любит считать чужие деньги в чужих карманах, лучше идите посчитайте сколько потратили на покупку вилл и квартир в туманном Альбионе и на афшорах
Re: Регулирование мобильных переводов: Парламент принял закон
Отправлено: 25.11.21 - 15:36
Цитата:
Да,не дает он им покоя своими успехами. Хотя,есть инфа,что семейка имеет в нём свою долю.
юля елиссева:
"Красный" банк нехило пострадает
"Красный" банк нехило пострадает
Да,не дает он им покоя своими успехами. Хотя,есть инфа,что семейка имеет в нём свою долю.
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11225
Re: Регулирование мобильных переводов: Парламент принял закон
Отправлено: 25.11.21 - 15:46
Цитата:
Да следом налог на роскошь предлагают
Так что не боись)
Цитата:
Тоесть хочешь сказать семейка сама себя налогом обложила?)) Не логично как-то не замечаешь?
Охотник:
лучше идите посчитайте сколько потратили на покупку вилл и квартир в туманном Альбионе и на афшорах
лучше идите посчитайте сколько потратили на покупку вилл и квартир в туманном Альбионе и на афшорах
Да следом налог на роскошь предлагают
Так что не боись)
Цитата:
Сабыр:
Да,не дает он им покоя своими успехами. Хотя,есть инфа,что семейка имеет в нём свою долю.
Да,не дает он им покоя своими успехами. Хотя,есть инфа,что семейка имеет в нём свою долю.
Тоесть хочешь сказать семейка сама себя налогом обложила?)) Не логично как-то не замечаешь?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.20
- Сообщений:
- 100
Re: Регулирование мобильных переводов: Парламент принял закон
Отправлено: 25.11.21 - 16:01
Здравствуй снова наличка!!!!!!!! Расстроились, что мимо "кассы" рекой денежки бегут. Только не учли одно, на каждое действие есть противодействие. Найдут обходы-пути с этими переводами.
Регулирование мобильных переводов: Парламент принял закон
Отправлено: 25.11.21 - 16:22
Цитата:
А Казахстан и логика-это вообще бывает?
abaika95:
Не логично как-то не замечаешь?
Не логично как-то не замечаешь?
А Казахстан и логика-это вообще бывает?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1682
Регулирование мобильных переводов: Парламент принял закон
Отправлено: 25.11.21 - 16:39
Цитата:
Ну так закон же обратной силы не имеет, поэтому как раз все логично.
abaika95:
Тоесть хочешь сказать семейка сама себя налогом обложила?)) Не логично как-то не замечаешь?
Тоесть хочешь сказать семейка сама себя налогом обложила?)) Не логично как-то не замечаешь?
Ну так закон же обратной силы не имеет, поэтому как раз все логично.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4937
Re: Регулирование мобильных переводов: Парламент принял закон
Отправлено: 25.11.21 - 18:08
Идёт сбор на каспи на лечение бродячих животных, хотя бы их не трогайте,
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