Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 17:13
Цитата:
Это просто завтрак..
Don Julio:
Давай лучше погуторим, в 2 часа дня это поздний завтрак или ранешний полдник?
Давай лучше погуторим, в 2 часа дня это поздний завтрак или ранешний полдник?
Это просто завтрак..
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8288
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 17:37
Цитата:
В Кустанае полдень,джентельмены пьют и закусывают.
Don Julio:
Давай лучше погуторим, в 2 часа дня это поздний завтрак или ранешний полдник?
Давай лучше погуторим, в 2 часа дня это поздний завтрак или ранешний полдник?
В Кустанае полдень,джентельмены пьют и закусывают.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 17:56
Мне мешает правильно завтракать неправильный часовой пояс у нас..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 17:58
Цитата:
Ну ребята очень за родину радеют и за свои заслуги
И не хотели становится обычным армейским подразделением
Цитата:
Модерация пропускает мои сообщения?
Цитата:
Ха и третий раз вам укольчик
Теперь будете каждую мою бувку отмастривать
Трудитесь)
Цитата:
А что вы ее Иванов?/
Цитата:
А где правда то? И чья она?)Цитата:
Ну ты до крупного вранья уже опустился))
Как говорится не знает че придумать Наври (Маркс тут бувка на своем месте?) по крупному
А вообще не обижайся ты так за редакцию)
Цитата:
Ещё тебе я пруфов не кидал)
Ты кто? Ты дон Хулио а пиньятам пруфы не кидают)
Цитата:
Оо пирожки с бараниной? Рязанобад?
Цитата:
Ещё Наверно из УЗИ и м16 а ещё с АКС и Глок
Даа сталкера ты хорошо изучил))
serg kost:
Такие "добровольцы", что их только через год смогли включить в армию под угрозой разоружения.
Такие "добровольцы", что их только через год смогли включить в армию под угрозой разоружения.
Ну ребята очень за родину радеют и за свои заслуги
И не хотели становится обычным армейским подразделением
Цитата:
serg kost:
И редакция Нашей Газеты с тобой согласна? И подтвердит твои слова?
И редакция Нашей Газеты с тобой согласна? И подтвердит твои слова?
Модерация пропускает мои сообщения?
Цитата:
Маркс:
И стало понятно, что арифметику ты в школе тоже прогулял, по крайней мере тот день, когда цифру 2 проходили.
И стало понятно, что арифметику ты в школе тоже прогулял, по крайней мере тот день, когда цифру 2 проходили.
Ха и третий раз вам укольчик
Теперь будете каждую мою бувку отмастривать
Трудитесь)
Цитата:
Маркс:
И не говорите, Абайка 111 Заканович!
И не говорите, Абайка 111 Заканович!
А что вы ее Иванов?/
Цитата:
Don Julio:
Ты тут болезный страдающий несварением правды
Ты тут болезный страдающий несварением правды
А где правда то? И чья она?)Цитата:
Don Julio:
в глаза льешь что от форума у тебя-токсикоз, газета -дмо, журналисты и статьи их- гно
в глаза льешь что от форума у тебя-токсикоз, газета -дмо, журналисты и статьи их- гно
Ну ты до крупного вранья уже опустился))
Как говорится не знает че придумать Наври (Маркс тут бувка на своем месте?) по крупному
А вообще не обижайся ты так за редакцию)
Цитата:
Don Julio:
Господин соврамши в лужу севши, ну ка пруф, где я это сказал? Или ты опять все перепутал меня с бегуном)))
Господин соврамши в лужу севши, ну ка пруф, где я это сказал? Или ты опять все перепутал меня с бегуном)))
Ещё тебе я пруфов не кидал)
Ты кто? Ты дон Хулио а пиньятам пруфы не кидают)
Цитата:
Don Julio:
Бараными
Бараными
Оо пирожки с бараниной? Рязанобад?
Цитата:
Don Julio:
С калашей, пмов пулял, с свдэшки, всего не упомнишь
С калашей, пмов пулял, с свдэшки, всего не упомнишь
Ещё Наверно из УЗИ и м16 а ещё с АКС и Глок
Даа сталкера ты хорошо изучил))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 18:03
Цитата:
Дак,тык,пык,мык,ты-то,тыже
Серёга кажись мы нашли с тобой Дончика))
Цитата:
Враньё
Все знают
Что как земля возникала так первые организмы говорили на проторусском языке
А кто это мог быть? Да да
Задорнов четко описал
Эти организмы потом превратились в рыб потом вышли на сушу,да всю эволюцию прошли и в конце кто получился?
Этрусски
А этрусски кто?)
Don Julio:
Дак тыже среди сбежавших был, тыто точно должен знать.)
Дак тыже среди сбежавших был, тыто точно должен знать.)
Дак,тык,пык,мык,ты-то,тыже
Серёга кажись мы нашли с тобой Дончика))
Цитата:
Don Julio:
Древнее чем кыпшак, чтоле? Древнее кыпшаков, только планета земля
Древнее чем кыпшак, чтоле? Древнее кыпшаков, только планета земля
Враньё
Все знают
Что как земля возникала так первые организмы говорили на проторусском языке
А кто это мог быть? Да да
Задорнов четко описал
Эти организмы потом превратились в рыб потом вышли на сушу,да всю эволюцию прошли и в конце кто получился?
Этрусски
А этрусски кто?)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 18:30
Цитата:
А это тут причем?
Don Julio:
Ну ясен пен. Все сплошь потомки Чингисхана и Томирис.
Ну ясен пен. Все сплошь потомки Чингисхана и Томирис.
А это тут причем?
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23400
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 18:31
Цитата:
УЗИ, уже - прошёл?
Что - показало?
Теперь ДНК - осталось,
тебе пройти...
abaika95:
Ещё Наверно из УЗИ
Ещё Наверно из УЗИ
УЗИ, уже - прошёл?
Что - показало?
Теперь ДНК - осталось,
тебе пройти...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 238
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 18:48
Цитата:
Да я жто ненормальный, у меня в это время-обед. Поэтому у меня к тебе вопрос был, хотел уточнить.
А ещё вопрос, это ранний завтрак или обычный в это время суток?
Цитата:
Тогда уж опохмеляются и закусывают.)
Цитата:
Странный ты, сам куда то задавал, а у меня спрашиваешь. А чья она спроси у того у кого ты её подтибрил.)
Я то откуда знаю?
Цитата:
А до мелкого вранья, соответственно поднимаются?
Ну ты поднялся как-то высоко!)
Цитата:
Ну если Задорнов упомянут, поедположу что этруски -твои предки!? Верно?
Цитата:
А это видимо твой родной, староэтруский язык, которым ты отлично владеешь? Ниче так прикольный.
Переведи!
А так-то форум русскоязычный, вроде запрещено на других языках .
Цитата:
С языка снял! Но видимо УЗИ показал Глок!
Или глюк.
Цитата:
Неееее!
Не с а из баранов. Тебе желательно в Рязань не ездить. А то мало ли.
111:
Это просто завтрак..
Это просто завтрак..
Да я жто ненормальный, у меня в это время-обед. Поэтому у меня к тебе вопрос был, хотел уточнить.
А ещё вопрос, это ранний завтрак или обычный в это время суток?
Цитата:
Добринцофф:
Кустанае полдень,джентельмены пьют и закусывают.
Кустанае полдень,джентельмены пьют и закусывают.
Тогда уж опохмеляются и закусывают.)
Цитата:
abaika95:
А где правда то? И чья она?)
А где правда то? И чья она?)
Странный ты, сам куда то задавал, а у меня спрашиваешь. А чья она спроси у того у кого ты её подтибрил.)
Я то откуда знаю?
Цитата:
abaika95:
Ну ты до крупного вранья уже опустился)) Как говорится не знает че придумать
Ну ты до крупного вранья уже опустился)) Как говорится не знает че придумать
А до мелкого вранья, соответственно поднимаются?
Ну ты поднялся как-то высоко!)
Цитата:
abaika95:
Этрусски А этрусски кто?)
Этрусски А этрусски кто?)
Ну если Задорнов упомянут, поедположу что этруски -твои предки!? Верно?
Цитата:
abaika95:
Дак,тык,пык,мык,ты-то,тыже
Дак,тык,пык,мык,ты-то,тыже
А это видимо твой родной, староэтруский язык, которым ты отлично владеешь? Ниче так прикольный.
Переведи!
А так-то форум русскоязычный, вроде запрещено на других языках .
Цитата:
drakon:
УЗИ, уже - прошёл?
УЗИ, уже - прошёл?
С языка снял! Но видимо УЗИ показал Глок!
Или глюк.
Цитата:
abaika95:
Оо пирожки с бараниной?
Оо пирожки с бараниной?
Неееее!
Не с а из баранов. Тебе желательно в Рязань не ездить. А то мало ли.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 613
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 19:10
Цитата:
Воевать хотят, а в армию не хотят?
Пожалуй, ты бы смог работать клоуном в цирке.
Иногда у тебя смешные шутки получаются.
abaika95: не хотели становится обычным армейским подразделением
Воевать хотят, а в армию не хотят?
Пожалуй, ты бы смог работать клоуном в цирке.
Иногда у тебя смешные шутки получаются.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 4449
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 19:28
Цитата:
--- Куда спешишь?? Так развить или развалить ??
abaika95:
Аллен Даллес котрый написал трактат как развить СССР? Цитата
Аллен Даллес котрый написал трактат как развить СССР? Цитата
--- Куда спешишь?? Так развить или развалить ??
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 48, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 46
|Зарегистрированные пользователи: Гога, Уже не ваш земляк
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать