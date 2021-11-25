Отправлено: - 17:58

serg kost:

Такие "добровольцы", что их только через год смогли включить в армию под угрозой разоружения.

serg kost:

И редакция Нашей Газеты с тобой согласна? И подтвердит твои слова?

Маркс:

И стало понятно, что арифметику ты в школе тоже прогулял, по крайней мере тот день, когда цифру 2 проходили.

Маркс:

И не говорите, Абайка 111 Заканович!

Don Julio:

Ты тут болезный страдающий несварением правды

Don Julio:

в глаза льешь что от форума у тебя-токсикоз, газета -дмо, журналисты и статьи их- гно

Don Julio:

Господин соврамши в лужу севши, ну ка пруф, где я это сказал? Или ты опять все перепутал меня с бегуном)))

Don Julio:

Бараными

Don Julio:

С калашей, пмов пулял, с свдэшки, всего не упомнишь

Цитата:Ну ребята очень за родину радеют и за свои заслугиИ не хотели становится обычным армейским подразделениемЦитата:Модерация пропускает мои сообщения?Цитата:Ха и третий раз вам укольчикТеперь будете каждую мою бувку отмастриватьТрудитесь)Цитата:А что вы ее Иванов?/Цитата:А где правда то? И чья она?)Цитата:Ну ты до крупного вранья уже опустился))Как говорится не знает че придумать Наври (Маркс тут бувка на своем месте?) по крупномуА вообще не обижайся ты так за редакцию)Цитата:Ещё тебе я пруфов не кидал)Ты кто? Ты дон Хулио а пиньятам пруфы не кидают)Цитата:Оо пирожки с бараниной? Рязанобад?Цитата:Ещё Наверно из УЗИ и м16 а ещё с АКС и ГлокДаа сталкера ты хорошо изучил))