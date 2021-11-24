Отправлено: - 15:36

Маркс:

Так и сидим целыми днями, я жду его у него, а он ждет меня у меня!"

Тот самый:

Главная брехаловка региона, ага Ещё б хоть переписывали без ошибок, уже и этого не могут

Маркс:

По сути же они между собой играли, а она только ходы делала и переходила из комнаты в комнату, как ты из форума в форум.

111:

Просто может там не наш формат форума, к которому привыкли..

Victor Yang:

У них есть административный ресурс, который им обеспечивает подписчиков, без которых они не выиграют столько тендеров по гос.закупу. Наверняка там требования по тиражу и подписчикам.

Victor Yang:

Если этот ресурс убрать - сдохнет газетенка.

Цитата:Нет не так,я как не появлюсь сразу серый возникает тут чтобы я появился))Ну он так наверно думаетЩас вот его срочно вызвали потомучто тема не в ту плоскость ушла))Цитата:Ну что что тут ошибок тоже хватает)А в чем брешут то?/Цитата:Шикарно же)Я ещё на одном форуме за Россию топлюЧтобы мне накидывали аргументы против нее,которые я тут и использую а там использую ваши аргументы)))ШюткаЦитата:Там вообще форума нет))Он для галочкиХотя вполне если бы КНщики не ленились и как мне кажется не лицемерили то давно бы уже развили и свой форум с блэкджеком ииии серым волком))Цитата:Никто не мешает и НГ выходить на этот тендерВ чем проблема? Думаю только в конфликте интересов США не позволит сидеть на двух стульяхЦитата:Не уверенПросто там появится больше чернухи,убийств,аварий,рекламы это все писал хавает а так также будет жить