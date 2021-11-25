Отправлено: - 15:43

Don Julio:

А в Рязани пирожки с глазами)))

Don Julio:

Ну а как ещё? Ну не в сталкере же играть?)))

Don Julio:

А ты точно человекообразное? Глянька, у тебя точно ноги-руки в наличии, а не подкованные конечности?

Don Julio:

Странно, в задумки великих умов проникает мгновенно,а на простом вопросе впал в ступор. Или ты ещё ржешь?)))

111:

Это родные народы, как русские и украинцы.. Что тут такого?

Маркс:

А ты точно понимаешь отличия между развить и развалить? Это как спирт и спорт, разница всего в одну букву, но направления совершенно разные.

maxsaf:

Не-а, не выучила тогда и сейчас не планирует)

maxsaf:

Я бы на ее месте уехал

111:

А кто Серого с Уважаемых снял?

Цитата:С кошачими? Не удивлюсь Рязань же бедный городЦитата:Ну тут смотря какЛучше бы ты в сталкера поигралХоть бы узнал с какой стороны в автомат рожок вставляется)))Цитата:А ты точно дон Хулио а не сбежавший от Сереги подопечный с его прошлой работы?Цитата:А погремуха гремит только уже на новый лад)Цитата:Больше подходит пример Белорусии и РоссииАзеры также к туркам относятсяЦитата:Ха одну букву пропустил но стало ещё более ироничнее))Мда Маркс Иванов ПетровичВам ещё долеко до АлленаЦитата:А как же дружба народов и жувачка?Цитата:Вот не в обиду но ты бы на месте любого уехал бы отовсюдуВ крови же кочеваниеКазах ты и есть казах ну или другой древний народ)) Цитата:Он ещё и уважаемым был??????)