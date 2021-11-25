Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 13:35
Цитата:
Да хоть Турции пусть нефть уходит главное не России которая в лицо тебе улыбается а за глаза поносит
Турки в этом плане даже больше европейцы чем азиаты россияне))
Или ты дон Хулио любитель марш бросков против?
Don Julio:
Эрдоган начнёт прибирать к рукам полезные ископаемые турановцев?
Эрдоган начнёт прибирать к рукам полезные ископаемые турановцев?
Да хоть Турции пусть нефть уходит главное не России которая в лицо тебе улыбается а за глаза поносит
Турки в этом плане даже больше европейцы чем азиаты россияне))
Или ты дон Хулио любитель марш бросков против?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 237
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 13:39
Цитата:
Аха! А китайцы стали обожать уйгурско-узбекскую кухню.
А ещё в Москве кур доят. Это официальная позиция российских СМИ?
А в Рязани пирожки с глазами)))
Цитата:
Ну а как ещё?
Ну не в сталкере же играть?)))
Цитата:
А ты точно человекообразное? Глянька, у тебя точно ноги-руки в наличии, а не подкованные конечности?
Цитата:
Странно, в задумки великих умов проникает мгновенно,а на простом вопросе впал в ступор. Или ты ещё ржешь?)))
abaika95:
они все в сталкера играли и стали супер профи что танки украинские научились поджигать т
они все в сталкера играли и стали супер профи что танки украинские научились поджигать т
Аха! А китайцы стали обожать уйгурско-узбекскую кухню.
А ещё в Москве кур доят. Это официальная позиция российских СМИ?
А в Рязани пирожки с глазами)))
Цитата:
abaika95:
Естественно ты же не служил только сериал солдаты смотрел и вот вумничаешь Откуда тебе знать?
Естественно ты же не служил только сериал солдаты смотрел и вот вумничаешь Откуда тебе знать?
Ну а как ещё?
Ну не в сталкере же играть?)))
Цитата:
abaika95:
Точно Сижу ржу со
Точно Сижу ржу со
А ты точно человекообразное? Глянька, у тебя точно ноги-руки в наличии, а не подкованные конечности?
Цитата:
abaika95:
Вопросы вопросы
Вопросы вопросы
Странно, в задумки великих умов проникает мгновенно,а на простом вопросе впал в ступор. Или ты ещё ржешь?)))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 13:44
Цитата:
Я сказал это таноми..
Ты как то медленно до тебя доходит..
Don Julio:
Ты же не сказал, а я в
Ты же не сказал, а я в
Я сказал это таноми..
Ты как то медленно до тебя доходит..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 13:45
Цитата:
Это родные народы, как русские и украинцы..
Что тут такого?
Don Julio:
Слыхал, в Азербайджане уже запущен процесс
Слыхал, в Азербайджане уже запущен процесс
Это родные народы, как русские и украинцы..
Что тут такого?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 14:12
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 14:19
Цитата:
А ты точно понимаешь отличия между развить и развалить? Это как спирт и спорт, разница всего в одну букву, но направления совершенно разные.
abaika95:
Аллен Даллес котрый написал трактат как развить СССР?
Аллен Даллес котрый написал трактат как развить СССР?
А ты точно понимаешь отличия между развить и развалить? Это как спирт и спорт, разница всего в одну букву, но направления совершенно разные.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 14213
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 14:19
Цитата:
Не-а, не выучила тогда и сейчас не планирует)
Цитата:
Я бы на ее месте уехал
abaika95:
Могли бы рассказать как ваша мама ещё на целине выучила казахский язык потомучто
Могли бы рассказать как ваша мама ещё на целине выучила казахский язык потомучто
Не-а, не выучила тогда и сейчас не планирует)
Цитата:
abaika95:
уехала в Россию или до сих пор нам тут строит и лечит при этом?))
уехала в Россию или до сих пор нам тут строит и лечит при этом?))
Я бы на ее месте уехал
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 15:10
Хм..
А кто Серого с Уважаемых снял?
А кто Серого с Уважаемых снял?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 15:43
Цитата:
С кошачими? Не удивлюсь Рязань же бедный город
Цитата:
Ну тут смотря как
Лучше бы ты в сталкера поиграл
Хоть бы узнал с какой стороны в автомат рожок вставляется)))
Цитата:
А ты точно дон Хулио а не сбежавший от Сереги подопечный с его прошлой работы?
Цитата:
А погремуха гремит только уже на новый лад)
Цитата:
Больше подходит пример Белорусии и России
Азеры также к туркам относятся
Цитата:
Ха одну букву пропустил но стало ещё более ироничнее))
Мда Маркс Иванов Петрович
Вам ещё долеко до Аллена
Цитата:
А как же дружба народов и жувачка?
Цитата:
Вот не в обиду но ты бы на месте любого уехал бы отовсюду
В крови же кочевание
Казах ты и есть казах ну или другой древний народ)) Цитата:
Он ещё и уважаемым был??????)
Don Julio:
А в Рязани пирожки с глазами)))
А в Рязани пирожки с глазами)))
С кошачими? Не удивлюсь Рязань же бедный город
Цитата:
Don Julio:
Ну а как ещё? Ну не в сталкере же играть?)))
Ну а как ещё? Ну не в сталкере же играть?)))
Ну тут смотря как
Лучше бы ты в сталкера поиграл
Хоть бы узнал с какой стороны в автомат рожок вставляется)))
Цитата:
Don Julio:
А ты точно человекообразное? Глянька, у тебя точно ноги-руки в наличии, а не подкованные конечности?
А ты точно человекообразное? Глянька, у тебя точно ноги-руки в наличии, а не подкованные конечности?
А ты точно дон Хулио а не сбежавший от Сереги подопечный с его прошлой работы?
Цитата:
Don Julio:
Странно, в задумки великих умов проникает мгновенно,а на простом вопросе впал в ступор. Или ты ещё ржешь?)))
Странно, в задумки великих умов проникает мгновенно,а на простом вопросе впал в ступор. Или ты ещё ржешь?)))
А погремуха гремит только уже на новый лад)
Цитата:
111:
Это родные народы, как русские и украинцы.. Что тут такого?
Это родные народы, как русские и украинцы.. Что тут такого?
Больше подходит пример Белорусии и России
Азеры также к туркам относятся
Цитата:
Маркс:
А ты точно понимаешь отличия между развить и развалить? Это как спирт и спорт, разница всего в одну букву, но направления совершенно разные.
А ты точно понимаешь отличия между развить и развалить? Это как спирт и спорт, разница всего в одну букву, но направления совершенно разные.
Ха одну букву пропустил но стало ещё более ироничнее))
Мда Маркс Иванов Петрович
Вам ещё долеко до Аллена
Цитата:
maxsaf:
Не-а, не выучила тогда и сейчас не планирует)
Не-а, не выучила тогда и сейчас не планирует)
А как же дружба народов и жувачка?
Цитата:
maxsaf:
Я бы на ее месте уехал
Я бы на ее месте уехал
Вот не в обиду но ты бы на месте любого уехал бы отовсюду
В крови же кочевание
Казах ты и есть казах ну или другой древний народ)) Цитата:
111:
А кто Серого с Уважаемых снял?
А кто Серого с Уважаемых снял?
Он ещё и уважаемым был??????)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 612
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 16:03
Цитата:
Такие "добровольцы", что их только через год смогли включить в армию под угрозой разоружения.Цитата:
И редакция Нашей Газеты с тобой согласна? И подтвердит твои слова?
abaika95:
Это добровольческие батальоны армии Украины
Это добровольческие батальоны армии Украины
Такие "добровольцы", что их только через год смогли включить в армию под угрозой разоружения.Цитата:
abaika95:Ну чтож мы с НГ теперь враги лаврову)
И редакция Нашей Газеты с тобой согласна? И подтвердит твои слова?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 16:17
Цитата:
И стало понятно, что арифметику ты в школе тоже прогулял, по крайней мере тот день, когда цифру 2 проходили.
abaika95:
Ха одну букву пропустил но стало ещё более ироничнее))
Ха одну букву пропустил но стало ещё более ироничнее))
И стало понятно, что арифметику ты в школе тоже прогулял, по крайней мере тот день, когда цифру 2 проходили.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 16:32
Цитата:
И не говорите, Абайка 111 Заканович!
Зато вы уже совсем рядом с Наполеоном.
abaika95:
Мда Маркс Иванов Петрович
Вам ещё долеко до Аллена
Мда Маркс Иванов Петрович
Вам ещё долеко до Аллена
И не говорите, Абайка 111 Заканович!
Зато вы уже совсем рядом с Наполеоном.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 237
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 16:34
Цитата:
Ну тут России до тебя далеко.)
Ты тут болезный страдающий несварением правды, в глаза льешь что от форума у тебя-токсикоз, газета -дмо, журналисты и статьи их- гно. Прям думал, что, как говорит Мастер по байкам, превратишься в глухонемого, на нет- пронесло тебя.)
Цитата:
Господин соврамши в лужу севши, ну ка пруф, где я это сказал? Или ты опять все перепутал меня с бегуном)))
Цитата:
Есть такой грех, так ну и я же пиво не пью каждый день. Мне можно и просить.
Давай лучше погуторим, в 2 часа дня это поздний завтрак или ранешний полдник?
Цитата:
Бараными
Цитата:
С калашей, пмов пулял, с свдэшки, всего не упомнишь.
abaika95:
которая в лицо тебе улыбается а за глаза поносит
которая в лицо тебе улыбается а за глаза поносит
Ну тут России до тебя далеко.)
Ты тут болезный страдающий несварением правды, в глаза льешь что от форума у тебя-токсикоз, газета -дмо, журналисты и статьи их- гно. Прям думал, что, как говорит Мастер по байкам, превратишься в глухонемого, на нет- пронесло тебя.)
Цитата:
abaika95:
любитель марш бросков против?
любитель марш бросков против?
Господин соврамши в лужу севши, ну ка пруф, где я это сказал? Или ты опять все перепутал меня с бегуном)))
Цитата:
111:
Ты как то медленно до тебя доходит..
Ты как то медленно до тебя доходит..
Есть такой грех, так ну и я же пиво не пью каждый день. Мне можно и просить.
Давай лучше погуторим, в 2 часа дня это поздний завтрак или ранешний полдник?
Цитата:
abaika95:
кошачими?
кошачими?
Бараными
Цитата:
abaika95:
Лучше бы ты в сталкера поиграл Хоть бы узнал с какой стороны в автомат рожок вставляется))) Цитата
Лучше бы ты в сталкера поиграл Хоть бы узнал с какой стороны в автомат рожок вставляется))) Цитата
С калашей, пмов пулял, с свдэшки, всего не упомнишь.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 237
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 16:42
Цитата:
Ну ясен пен.
Все сплошь потомки Чингисхана и Томирис.
Цитата:
Дак тыже среди сбежавших был, тыто точно должен знать.)
Цитата:
Древнее чем кыпшак, чтоле?
Древнее кыпшаков, только планета земля. А и то скорее может наоборот, вот хоть у Марика спроси.
111:
Это родные народы,
Это родные народы,
Ну ясен пен.
Все сплошь потомки Чингисхана и Томирис.
Цитата:
abaika95:
А ты точно дон Хулио а не сбежавший от Сереги подопечный с его прошлой работы?
А ты точно дон Хулио а не сбежавший от Сереги подопечный с его прошлой работы?
Дак тыже среди сбежавших был, тыто точно должен знать.)
Цитата:
abaika95:
казах ну или другой древний народ
казах ну или другой древний народ
Древнее чем кыпшак, чтоле?
Древнее кыпшаков, только планета земля. А и то скорее может наоборот, вот хоть у Марика спроси.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 237
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 16:46
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 45, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 45
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать