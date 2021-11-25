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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11221
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 13:35
#2521
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Цитата:
Don Julio:
Эрдоган начнёт прибирать к рукам полезные ископаемые турановцев?

Да хоть Турции пусть нефть уходит главное не России которая в лицо тебе улыбается а за глаза поносит
Турки в этом плане даже больше европейцы чем азиаты россияне))
Или ты дон Хулио любитель марш бросков против?
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
237
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 13:39
#2522
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Цитата:
abaika95:
они все в сталкера играли и стали супер профи что танки украинские научились поджигать т

Аха! А китайцы стали обожать уйгурско-узбекскую кухню.
А ещё в Москве кур доят. Это официальная позиция российских СМИ?
А в Рязани пирожки с глазами)))
Цитата:
abaika95:
Естественно ты же не служил только сериал солдаты смотрел и вот вумничаешь Откуда тебе знать?

Ну а как ещё?
Ну не в сталкере же играть?)))
Цитата:
abaika95:
Точно Сижу ржу со

А ты точно человекообразное? Глянька, у тебя точно ноги-руки в наличии, а не подкованные конечности?
Цитата:
abaika95:
Вопросы вопросы

Странно, в задумки великих умов проникает мгновенно,а на простом вопросе впал в ступор. Или ты ещё ржешь?)))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5708
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 13:44
#2523
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Цитата:
Don Julio:
Ты же не сказал, а я в

Я сказал это таноми..
Ты как то медленно до тебя доходит..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5708
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 13:45
#2524
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Цитата:
Don Julio:
Слыхал, в Азербайджане уже запущен процесс

Это родные народы, как русские и украинцы..
Что тут такого?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5708
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 14:12
#2525
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Завтрак, яйца с помидорами, но без сыра..

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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1682
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 14:19
#2526
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Цитата:
abaika95:
Аллен Даллес котрый написал трактат как развить СССР?

А ты точно понимаешь отличия между развить и развалить? Это как спирт и спорт, разница всего в одну букву, но направления совершенно разные.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14213
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 14:19
#2527
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Цитата:
abaika95:
Могли бы рассказать как ваша мама ещё на целине выучила казахский язык потомучто

Не-а, не выучила тогда и сейчас не планирует)

Цитата:
abaika95:
уехала в Россию или до сих пор нам тут строит и лечит при этом?))

Я бы на ее месте уехал ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5708
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 15:10
#2528
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Хм..
А кто Серого с Уважаемых снял?
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11221
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 15:43
#2529
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Цитата:
Don Julio:
А в Рязани пирожки с глазами)))

С кошачими? Не удивлюсь Рязань же бедный город
Цитата:
Don Julio:
Ну а как ещё? Ну не в сталкере же играть?)))

Ну тут смотря как
Лучше бы ты в сталкера поиграл
Хоть бы узнал с какой стороны в автомат рожок вставляется)))
Цитата:
Don Julio:
А ты точно человекообразное? Глянька, у тебя точно ноги-руки в наличии, а не подкованные конечности?

А ты точно дон Хулио а не сбежавший от Сереги подопечный с его прошлой работы?
Цитата:
Don Julio:
Странно, в задумки великих умов проникает мгновенно,а на простом вопросе впал в ступор. Или ты ещё ржешь?)))

А погремуха гремит только уже на новый лад)
Цитата:
111:
Это родные народы, как русские и украинцы.. Что тут такого?

Больше подходит пример Белорусии и России
Азеры также к туркам относятся
Цитата:
Маркс:
А ты точно понимаешь отличия между развить и развалить? Это как спирт и спорт, разница всего в одну букву, но направления совершенно разные.

Ха одну букву пропустил но стало ещё более ироничнее))
Мда Маркс Иванов Петрович
Вам ещё долеко до Аллена
Цитата:
maxsaf:
Не-а, не выучила тогда и сейчас не планирует)

А как же дружба народов и жувачка?
Цитата:
maxsaf:
Я бы на ее месте уехал

Вот не в обиду но ты бы на месте любого уехал бы отовсюду
В крови же кочевание
Казах ты и есть казах ну или другой древний народ)) Цитата:
111:
А кто Серого с Уважаемых снял?

Он ещё и уважаемым был??????)
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
612
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 16:03
#2530
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Цитата:
abaika95:
Это добровольческие батальоны армии Украины

Такие "добровольцы", что их только через год смогли включить в армию под угрозой разоружения.Цитата:
abaika95:Ну чтож мы с НГ теперь враги лаврову)

И редакция Нашей Газеты с тобой согласна? И подтвердит твои слова?
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1682
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 16:17
#2531
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Цитата:
abaika95:
Ха одну букву пропустил но стало ещё более ироничнее))

И стало понятно, что арифметику ты в школе тоже прогулял, по крайней мере тот день, когда цифру 2 проходили.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1682
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 16:32
#2532
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Цитата:
abaika95:
Мда Маркс Иванов Петрович
Вам ещё долеко до Аллена

И не говорите, Абайка 111 Заканович!
Зато вы уже совсем рядом с Наполеоном.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
237
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 16:34
#2533
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Цитата:
abaika95:
которая в лицо тебе улыбается а за глаза поносит

Ну тут России до тебя далеко.)
Ты тут болезный страдающий несварением правды, в глаза льешь что от форума у тебя-токсикоз, газета -дмо, журналисты и статьи их- гно. Прям думал, что, как говорит Мастер по байкам, превратишься в глухонемого, на нет- пронесло тебя.)
Цитата:
abaika95:
любитель марш бросков против?

Господин соврамши в лужу севши, ну ка пруф, где я это сказал? Или ты опять все перепутал меня с бегуном)))
Цитата:
111:
Ты как то медленно до тебя доходит..

Есть такой грех, так ну и я же пиво не пью каждый день. Мне можно и просить.
Давай лучше погуторим, в 2 часа дня это поздний завтрак или ранешний полдник?
Цитата:
abaika95:
кошачими?

Бараными
Цитата:
abaika95:
Лучше бы ты в сталкера поиграл Хоть бы узнал с какой стороны в автомат рожок вставляется))) Цитата

С калашей, пмов пулял, с свдэшки, всего не упомнишь.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
237
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 16:42
#2534
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Цитата:
111:
Это родные народы,

Ну ясен пен.
Все сплошь потомки Чингисхана и Томирис.
Цитата:
abaika95:
А ты точно дон Хулио а не сбежавший от Сереги подопечный с его прошлой работы?

Дак тыже среди сбежавших был, тыто точно должен знать.)
Цитата:
abaika95:
казах ну или другой древний народ

Древнее чем кыпшак, чтоле?
Древнее кыпшаков, только планета земля. А и то скорее может наоборот, вот хоть у Марика спроси.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
237
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.11.21 - 16:46
#2535
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Цитата:
abaika95:
был??????)

Ну ты прямо как тот свидетель)
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