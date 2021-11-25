Отправлено: - 15:17

- Перевозчик планирует поставить на линию дополнительных водителей, и уже завтра на линию дополнительно выйдут еще 2-3 автобуса маршрута № 102. Сегодня на линию выходят 5-6 автобусов этого маршрута, интервал составляет до 40 минут. Интервал сократится до 20 минут

Цитата:Очередная обещалка для сиюминутного успокоения мерзнущих пассажиров. Итак, со вчерашнего дня должны были добавиться 2-3 автобуса на маршруте. Значит их должно быть 7-8 шт!По факту, смотрю в приложении SMS Bus (Пассажир)сейчас, 25.11. в 15.09 их по-прежнему 6 (ШЕСТЬ) штук.Никакого сокращения интервала движения НЕ ПРОИЗОШЛО!Кого пытаются обмануть господа?