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≡ Введение налога на роскошь рассмотрят в 2022 году - Минфин
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42925
Введение налога на роскошь рассмотрят в 2022 году - Минфин
Отправлено: 25.11.21 - 14:52
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Вице-министр финансов Марат Султангазиев сообщил о планах правительства рассчитать налог на роскошь в 2022 году и разработать законопроект. Вопрос о налоге на роскошь поднял на заседании Сената депутат Мурат Бактиярулы.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5707
Re: Введение налога на роскошь рассмотрят в 2022 году - Минфин
Отправлено: 25.11.21 - 14:52
#1
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действует, - это тоже налог на роскошь. Им облагаются товары роскоши - сигареты, спиртное, ГСМ."

Ну можно налог на хорошую и качественную еду ввести, это теперь тоже признак роскоши..
И у каждого на кухне поставить счетчики форели, хорошего мяса, настоящего масла..
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
71
Re: Введение налога на роскошь рассмотрят в 2022 году - Минфин
Отправлено: 25.11.21 - 15:21
#2
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Если самолетики и яхты зареганы в оффшоре какие налоги будут уплачены в KZ ?
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11218
Введение налога на роскошь рассмотрят в 2022 году - Минфин
Отправлено: 25.11.21 - 15:28
#3
Комментарий проходит проверку.
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П
§ Поедатель
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.17
Сообщений:
107
Re: Введение налога на роскошь рассмотрят в 2022 году - Минфин
Отправлено: 25.11.21 - 15:34
#4
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Поминки численностью более 50 человек -роскошь. Свадьбы туда же.
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