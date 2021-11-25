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Нужно немного подождать... автобус
Нужно немного подождать... автобус
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42925
Нужно немного подождать... автобус
Отправлено: 25.11.21 - 11:22
После внедрения электронной системы оплаты проезда в Костанае все маршруты городских автобусов были признаны социально значимыми, акимат стал их субсидировать. Однако перевозчики продолжают нарушать график движения, что вызывает недовольство пассажиров. На этой неделе владельцы транспортных компаний дважды участвовали в брифингах, рассказывая о своих проблемах населению и представителям отдела ЖКХ.
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К
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.11.21
- Сообщений:
- 4
Re: Нужно немного подождать... автобус
Отправлено: 25.11.21 - 11:22
924 мл тенге субсидии? Сумасществие. Поднимаем цену на дизтопливо. И тутже отжаем с гос кармана в помощ на покупку. Субсидии это легальное воровство государственных денег.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 5707
Нужно немного подождать... автобус
Отправлено: 25.11.21 - 11:44
Субсидии с госбюджета со всяких фондов вплоть до пенсионного, а вот цена за соляру в карман олигархам от власти..
Тут все очень просто..
Тут все очень просто..
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7916
Re: Нужно немного подождать... автобус
Отправлено: 25.11.21 - 15:17
Цитата:
Очередная обещалка для сиюминутного успокоения мерзнущих пассажиров. Итак, со вчерашнего дня должны были добавиться 2-3 автобуса на маршруте. Значит их должно быть 7-8 шт!
По факту, смотрю в приложении SMS Bus (Пассажир)сейчас, 25.11. в 15.09 их по-прежнему 6 (ШЕСТЬ) штук.
Никакого сокращения интервала движения НЕ ПРОИЗОШЛО!
Кого пытаются обмануть господа?
- Перевозчик планирует поставить на линию дополнительных водителей, и уже завтра на линию дополнительно выйдут еще 2-3 автобуса маршрута № 102. Сегодня на линию выходят 5-6 автобусов этого маршрута, интервал составляет до 40 минут. Интервал сократится до 20 минут
Очередная обещалка для сиюминутного успокоения мерзнущих пассажиров. Итак, со вчерашнего дня должны были добавиться 2-3 автобуса на маршруте. Значит их должно быть 7-8 шт!
По факту, смотрю в приложении SMS Bus (Пассажир)сейчас, 25.11. в 15.09 их по-прежнему 6 (ШЕСТЬ) штук.
Никакого сокращения интервала движения НЕ ПРОИЗОШЛО!
Кого пытаются обмануть господа?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11739
Re: Нужно немного подождать... автобус
Отправлено: 25.11.21 - 15:35
Можно что угодно писать, но отлично видно две вещи.
1. Чиновники акимата полностью недееспособны и не в состоянии организовать в чужом для них городе движение общественного транспорта.
Точнее уже благодаря безумию ономастов как оказалось в двух городах сразу.
Только второй как бы город вообще ни одного своего маршрута не имееет! Наверное его в книгу рекордов Гиннеса нуно занести!
2. Если барыгу субсидировать, то зачем барыге ездить, деньги ему в карман и так приезжают?
Конечно он резко сократит пребывание на всех маршрутах.
Зачем ему?
Когда у него два варианта. Первый вариант у него едет 10 реальных пассажиров и 5 виртуальных по субсидии, или второй вариант не ездить вообще, но по вонючим бумагам недееспособного акимата 5 виртуальных пассажиров катаются.
Какой выберет барыга?
Все жалкие песняки про была солярка 280 стало 213 смешны. И ещё байки вдруг в регионе с чудовищной безработицей не получается водителей найти за 300 тысяч загнанных тушканчиков, когда в аулах за каждым сусликом гоняются?
Рещение только одно. Нужен нормальный сити менеджер. Который способен организовывать работу общественного транспорта.
1. Чиновники акимата полностью недееспособны и не в состоянии организовать в чужом для них городе движение общественного транспорта.
Точнее уже благодаря безумию ономастов как оказалось в двух городах сразу.
Только второй как бы город вообще ни одного своего маршрута не имееет! Наверное его в книгу рекордов Гиннеса нуно занести!
2. Если барыгу субсидировать, то зачем барыге ездить, деньги ему в карман и так приезжают?
Конечно он резко сократит пребывание на всех маршрутах.
Зачем ему?
Когда у него два варианта. Первый вариант у него едет 10 реальных пассажиров и 5 виртуальных по субсидии, или второй вариант не ездить вообще, но по вонючим бумагам недееспособного акимата 5 виртуальных пассажиров катаются.
Какой выберет барыга?
Все жалкие песняки про была солярка 280 стало 213 смешны. И ещё байки вдруг в регионе с чудовищной безработицей не получается водителей найти за 300 тысяч загнанных тушканчиков, когда в аулах за каждым сусликом гоняются?
Рещение только одно. Нужен нормальный сити менеджер. Который способен организовывать работу общественного транспорта.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.11.16
- Сообщений:
- 1383
Нужно немного подождать... автобус
Отправлено: 25.11.21 - 15:47
KRASNYY PARTIZAN? справа от ул.Киевской? не знал что он переехал
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11739
Re: Нужно немного подождать... автобус
Отправлено: 25.11.21 - 15:47
И ещё.
Создание толкотни в автобусах, которые вдруг стали ходить в разы реже из-за недееспособности чинушек, нужно рассматривать при этом крайне заразном штамме коронавируса только как преступление!
Реальное преступление с десятками жертв, пострадавших и колоссальным ущербом стране!
Ибо заразившиеся в этой скученности и давке где никакой социальной дистанции соблюдать невозможно и все дышат общим влажным воздухом - будут обязательно.
А лечение этих заразившихся и тех, кого они заразят по цепочке встанет в миллиарды государству учитывая потери здоровья долговременные и смерти сограждан.
Если посчитать то цена новых автобусов с новыми водителями покажется просто мелочью по сравнение с этим ущербом.
Вот по этой причине в приличных городах не сокращают транспорт, даже если он возит почти воздух, а даже увеличивают его количество!!!!!
Потому как считать научились.
Создание толкотни в автобусах, которые вдруг стали ходить в разы реже из-за недееспособности чинушек, нужно рассматривать при этом крайне заразном штамме коронавируса только как преступление!
Реальное преступление с десятками жертв, пострадавших и колоссальным ущербом стране!
Ибо заразившиеся в этой скученности и давке где никакой социальной дистанции соблюдать невозможно и все дышат общим влажным воздухом - будут обязательно.
А лечение этих заразившихся и тех, кого они заразят по цепочке встанет в миллиарды государству учитывая потери здоровья долговременные и смерти сограждан.
Если посчитать то цена новых автобусов с новыми водителями покажется просто мелочью по сравнение с этим ущербом.
Вот по этой причине в приличных городах не сокращают транспорт, даже если он возит почти воздух, а даже увеличивают его количество!!!!!
Потому как считать научились.
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