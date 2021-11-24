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≡ Ёлки-палки, посадим укроп, напишем сосны
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42925
Ёлки-палки, посадим укроп, напишем сосны
Отправлено: 24.11.21 - 23:02
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В местной газете новость: в республике к 2026 году должно быть посажено 2 миллиарда деревьев. Такую задачу поставил Президент в своем послании народу Казахстана в сентябре 2020 года. В Костанайской области должно быть высажено свыше 160,6 миллиона деревьев на площади около 28,7 гектара.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11218
Ёлки-палки, посадим укроп, напишем сосны
Отправлено: 25.11.21 - 13:08
#15
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Цитата:
Victor Yang:
Я думаю в конкурентной среде мало их работников смогут работать.

Они разве сейчас не конкурентной среде?
Или по каким критериям оценивается конкуренция? Независимых СМИ никогда не было и не будет за каждым СМИ кто-то стоит
За КН Розинов и государство
За НГ Миролюбов и другое государство)
Они вполне на одинаковых позициях и дополняют друг друга как Инь и Янь)
Только у одних гос заказ показывать что у нас хорошее а у другим надо показывать больше проблем
Вполне справедливо
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1679
Ёлки-палки, посадим укроп, напишем сосны
Отправлено: 25.11.21 - 14:09
#16
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Цитата:
abaika95:
Я на Дубнинском форуме серого троллю)

Напоминает Райкина: "Так и сидим целыми днями, я жду его у него, а он ждет меня у меня!"
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1235
Ёлки-палки, посадим укроп, напишем сосны
Отправлено: 25.11.21 - 14:22
#17
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Цитата:
abaika95:
главной газеты региона-Костанайских новостей


Главная брехаловка региона, ага :lol: Ещё б хоть переписывали без ошибок, уже и этого не могут.

Цитата:
Мститель:
В нашей лесорастительной зоне лесообразующие породы являются сосна обыкновенная и берёза повислая.


Почему-то у нас всегда обходят вниманием осину. При этом она растёт очень быстро и может дать лес уже через 7-8 лет. Кроме того даёт обильнейшую корневую поросль в радиусе 25 метров.

А если садить осину вместе с соснами и елями, то осина будет для них нянькой - сначала даст необходимые тень и микроклимат, а через 40-50 лет погибнет и по сгнившей корневой системе осины елям будет проще расти.

[Исправлено: Тот самый, 25.11.2021 - 14:25]
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1235
Re: Ёлки-палки, посадим укроп, напишем сосны
Отправлено: 25.11.21 - 14:28
#18
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Интересно где они "перевыполнили план"? Где эти "на 90 тысяч саженцев больше"? Регулярно бываю в лесах и посадках поблизости от Кустаная, ни одной свежей посадки не заметил. Только советское наследие. Зато пилят очень активно, там точно план перевыполнен.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1679
Ёлки-палки, посадим укроп, напишем сосны
Отправлено: 25.11.21 - 14:29
#19
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Цитата:
abaika95:
Я на Дубнинском форуме серого троллю) а тут тебя и ещё в паре мест)

Этот приемчик описан у Сидни Шелдон. Там героиня так в шахматы играла с двумя гроссмейстерами. С одним - белыми фигурами, с другим - афроамериканскими. По сути же они между собой играли, а она только ходы делала и переходила из комнаты в комнату, как ты из форума в форум.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5707
Re: Ёлки-палки, посадим укроп, напишем сосны
Отправлено: 25.11.21 - 14:38
#20
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Изредка читаю эту газету, когда попадется только в новостях..
Но сказать ниче плохого не могу..
Люди работают, трудятся, еще там фотограф, сейчас не знаю там или нет, со мной в строительном учился..
Нормальный мужик такой..
Просто может там не наш формат форума, к которому привыкли..
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14552
Ёлки-палки, посадим укроп, напишем сосны
Отправлено: 25.11.21 - 14:41
#21
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Цитата:
abaika95:
Они разве сейчас не конкурентной среде?

У них есть административный ресурс, который им обеспечивает подписчиков, без которых они не выиграют столько тендеров по гос.закупу. Наверняка там требования по тиражу и подписчикам.
Если этот ресурс убрать - сдохнет газетенка.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11739
Re: Ёлки-палки, посадим укроп, напишем сосны
Отправлено: 25.11.21 - 15:01
#22
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Пропавлший блохастый талибанский тролль с номерочком появился!
А то уже все подумали, что его насяльники заслали контейнеры в Москве и Питере фотографировать, а он решил там остаться. :-)

Теперь у блохастого новая установка, вызывать диалоги на форумах.
Вот пример забросить провокационный ранг газетёнок и сразу обсуждать будут с ним. :-)

Как накачивают форумных троллей и их табель о рангах ещё раз:




Что касается саженцев, то один приезжий аким ещё год назад правильно уловил новую волну.
Пишите больше - никто считать не будет
Вот и получаются на бумаге посевы укропа, а в реальности карта лесов со спутника краснеет от исчезновения лесов, а город все более похож на пустынный Каракум с обглоданными чинушманами останками деревьев. :lol:
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М
§ Мститель
(Пользователи)
Регистрация:
05.11.19
Сообщений:
21
Ёлки-палки, посадим укроп, напишем сосны
Отправлено: 25.11.21 - 15:03
#23
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11218
Ёлки-палки, посадим укроп, напишем сосны
Отправлено: 25.11.21 - 15:36
#24
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11218
Ёлки-палки, посадим укроп, напишем сосны
Отправлено: 25.11.21 - 15:37
#25
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